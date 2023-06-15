Петербургский театр музыкальной комедии покажет оперетту Имре Кальмана "Принцесса цирка"

Постановщиком новой версии выступила режиссер театра и кино Ольга Субботина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Театр музыкальной комедии покажет в четверг премьеру оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка". Создатели спектакля вернут зрителей к первоисточнику этого произведения, который в советские времена подвергся значительным изменениям.

"Одна из самых популярных оперетт Имре Кальмана, более известная в России под названием "Мистер Икс", впервые будет представлена максимально близко к оригинальной авторской редакции в музыке, в либретто и в названии. Это - "Принцесса цирка". Завязка интриги закручивается в 1912 году в Санкт-Петербурге, и под загадочной маской там выступает потомственный дворянин, русский офицер", - рассказали в пресс-службе театра.

Премьера оперетты "Принцесса цирка" состоялась в 1926 году в Вене, в театре "Ан дер Вин". Годом позже ее в значительно переделанном виде увидели в России. Изменения касались как географического контекста - действие полностью переносилось в Париж или Вену, так и идеологического: ни о каком благородном русском офицере на сцене не могло быть и речи. В новой постановке действие возвращается в дореволюционный Петербург начала XX века.

Постановщиком новой версии выступила режиссер театра и кино Ольга Субботина. Художник спектакля - Йоко Сеама из Японии, оформлявшая мюзикл "Мисс Сайгон". Особое внимание в постановке уделено цирковому контексту истории. К участию были приглашены профессиональные артисты цирка. Музыкальный руководитель спектакля - главный дирижер театра, заслуженный артист России Андрей Алексеев.

В России наибольшую популярность у поклонников жанра оперетты получила киноверсия 1958 года, снятая Юлием Хмельницким, где партию Мистера Икс исполнял Георг Отс. Фильм был создан спустя два года после того, как Хмельницкий поставил одноименный спектакль в Ленинградской музкомедии.