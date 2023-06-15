Пианист Крамер указал на высокий уровень русофобии по отношению к российским артистам

В Германии, в частности, нескольким менеджерам пришлось обращаться к властям с коллективным письмом, чтобы музыканту из РФ разрешили приехать в страну на гастроли, рассказал народный артист России

БУДАПЕШТ, 15 июня. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Русофобия по отношению к российским артистам во многих странах, в том числе в Европе, достаточно велика, и разговоры о попытках отменить там русскую культуру надо воспринимать серьезно. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС джазовый музыкант, пианист и композитор, народный артист России Даниил Крамер.

Он приезжал в Будапешт на один день, чтобы вместе с джазовой певицей, лауреатом всероссийских и международных конкурсов Викторией Кауновой дать единственный концерт в Российском культурном центре. Вместе с ними на сцену вышел венгерский контрабасист, руководитель джазового ансамбля "Регтайм" Ференц Гайер. В исполнении трио прозвучали классические и современные джазовые композиции.

Крамер рассказал, что уже не в первый раз выступает за рубежом по приглашению Россотрудничества, и когда ему предложили дать концерт в Будапеште, с радостью согласился. В эту поездку он пригласил Каунову, которая, по его словам, стала сейчас "одной из топовых джазовых певиц в России". В то же время музыкант, который объездил с гастролями почти весь мир, сообщил, что сейчас его зарубежные "контракты прервались". По его словам, в последнее время он выступал только в Сирии.

Отношение официальных организаций

"Мои менеджеры сказали, что начинают заново "делать букинг" для меня, возможно, на 2025 год. Это будет зависеть от ситуации. Дело в том, что русофобия по отношению к российским артистам велика", - отметил Крамер, уточнив, что речь идет о русофобии со стороны "официальных организаций".

"Это относится, в частности, к Германии, где нескольким менеджерам даже пришлось обращаться к властям с коллективным письмом, чтобы российскому пианисту разрешили приехать туда на гастроли", - сказал музыкант. По его оценкам, говорить о настроениях публики сложнее, хотя "менеджеры, наверное, не писали бы такое письмо, если бы не были уверены в том, что публика придет" на выступление российского артиста.

Поэтому, считает Крамер, попытки запретить русскую культуру - "это вовсе не ерунда". "Те же самые менеджеры в Европе делятся на тех, кто отменяет [встречи с российскими артистами], кто не отменяет и кто занимает нейтральную позицию. Причем большинство менеджеров не могут не реагировать на конъюнктурную ситуацию и чувствуют давление", - уточнил музыкант.

Иностранные музыканты в России

Отвечая на вопрос о гастролях зарубежных артистов в России, он отметил, что они тоже стали приезжать "гораздо меньше и не из всех стран". В то же время активно работают иностранные музыканты, которые живут в России. "Я недавно выступал с отличным американским саксофонистом Армиром Ли, который живет в Москве и никуда не хочет оттуда уезжать. 22 июля мы будем вместе с ним выступать в Перми. У нас много артистов из латиноамериканских стран, которые живут и выступают в России. Раньше они были на вторых ролях, так как основное внимание, в том числе в СМИ, всегда уделялось гастролирующим исполнителям, а теперь они выходят на первый план", - сказал Крамер.

Кроме того, он считает, что может судить о проблеме "отмены культуры", поскольку продолжает поддерживать контакты с коллегами из разных стран. "На мой взгляд, совершенных ненавистников [русской культуры] мало. Самая распространенная позиция среди музыкантов вне России заключается в следующем: "Мы за мир, мы против всего зла, мы не хотим ни в чем участвовать и подождем, пока все это закончится", - отметил Крамер.

Менее распространенные взгляды, о которых ему доводилось слышать от его американских друзей, в том числе от поляков, выражаются словами: "Даниил, мы будем ждать, но мы очень хотели бы вновь играть вместе в разных местах. И мы за то, чтобы музыка всех объединяла".

С откровенной ненавистью по отношению к России ему тоже приходилось сталкиваться. Например, один из польских знакомых Крамера назвал его "человеком без чести", когда он открыто высказывал свою позицию. "Позиция эта заключалась в следующем: "Я российский музыкант. Я живу в России. Я буду поддерживать эту страну, что бы ни случилось", - заявил народный артист.

По его мнению, надо "ценить свою публику и понимать, кто тебя вырастил, кто тебя накормил, кто сделал тебя музыкантом". И еще ты должен понимать, кто тебя награждал, кто оценил твои заслуги. Это моя позиция. Я ее никому не навязываю, но я ее и не скрываю", - подчеркнул Крамер.

Планы Крамера

Музыкант рассказал, что его много раз спрашивали, собирается ли он уезжать из России. Причем даже не ставили под сомнение его намерения, а лишь интересовались, когда он это сделает. "Но я никуда не собираюсь уезжать. Я собираюсь работать в этой стране и намерен сделать все, чтобы эта страна жила долго и счастливо", - заявил Крамер.

В его ближайших планах - концерты в Санкт-Петербурге для участников открывшегося там международного экономического форума, а затем организованный им джазовый фестиваль.

Как сказала Виктория Каунова, выступления на одной сцене с Даниилом Крамером - "всегда огромный праздник души, музыки, искусства", но еще и большая ответственность. "Потому что, когда выходишь на сцену с профессионалом такого уровня, не имеешь права на ошибку. Это должна быть большая, но хорошо подготовленная импровизация", - добавила певица.

Помимо вечернего концерта, Крамер и Каунова исполнили пару композиций для гостей на приеме, который состоялся в среду в посольстве РФ по случаю отмечавшегося 12 июня Дня России.