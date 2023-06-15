Кинотеатр "Москино Факел" откроют после капремонта 18 июня в год его 65-летия

Там уточнили, что кинотеатр продолжит традицию артхаусных кинотеатров и станет пространством для встреч киноманов, обсуждений и исследований кинематографа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Один из старейших московских кинотеатров "Москино Факел" откроется в воскресенье, 18 июня, после полутора лент проведения капитального ремонта. Об этом сообщается в четверг на сайте столичной киносети "Москино".

"18 июня 2023 года для москвичей и гостей столицы после капитального ремонта распахнет свои гостеприимные двери кинотеатр "Москино Факел". Символично, что новый этап жизни одного из любимых и старейших кинотеатров Москвы начинается в год его 65-летия - "Москино Факел" был открыт в 1958 году на первом этаже сталинского жилого дома и сразу стал одной из главных точек притяжения на культурной карте района", - говорится в сообщении.

Расположенный на шоссе Энтузиастов, 15/16 у станции метро "Авиамоторная" кинотеатр был закрыт на капитальный ремонт в конце 2021 года. Как сообщала в интервью ТАСС генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая, в процессе работ, помимо обновления здания внутри, его фасадов, еще одной задачей была модернизация кинооборудования. "Сегодня "Москино Факел" превратился в современное культурное пространство, соответствующее самому высокому качеству услуг и актуальным стандартам кинопоказа", - отмечается в сообщении.

В "Москино" уточнили, что кинотеатр продолжит традицию артхаусных кинотеатров и станет пространством для встреч киноманов, обсуждений и исследований кинематографа.