В Москве "Чеховский фестиваль" покажет спектакль коренных народов Южной Америки

Танцевальную композицию по мотивам спектакля "Моллфун" современного чилийского хореографа Рикардо Куракео можно будет увидеть 16, 17 и 18 июня на площади Революции

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Проект "Чеховский фестиваль на улицах Москвы" представит на площадке "Московских сезонов" историю одного из коренных народов Южной Америки. Танцевальную композицию по мотивам спектакля "Моллфун" современного чилийского хореографа Рикардо Куракео можно будет увидеть 16, 17 и 18 июня на площади Революции, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"Коллектив из Чили выступит в рамках программы "Чеховский фестиваль на улицах Москвы". Все артисты труппы - представители племени мапуче, а Рикардо Куракео считается одним из самых ярких современных хореографов Латинской Америки. Композиция, которую увидят москвичи и туристы в эти выходные, - синтез ритуальных движений мапуче с пластикой, характерной для современного танца. Спектакль познакомит зрителей с историей и мировоззрением этого народа", - говорится в сообщении.

В рамках XVI Международного театрального фестиваля им. Чехова с 20 июня по 20 августа в столице пройдет программа "Чеховский фестиваль на улицах Москвы". Гости театрального праздника могут бесплатно познакомиться с искусством участников мировой серии фестиваля и специально приглашенных театральных коллективов. Основная задача фестиваля - познакомить российских зрителей и профессионалов с лучшими постановками зарубежных и отечественных театров.