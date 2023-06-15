Театр Романа Виктюка представит спектакль "Баня" к 130-летию поэта Владимира Маяковского

В спектакле появляется лирический герой - сам Маяковский в исполнении актера Дмитрия Бозина

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Театр Романа Виктюка представит 19 июня премьеру спектакля "Баня", приуроченную к 130-летию поэта Владимира Маяковского. Режиссер проекта - Сергей Захарьин.

"Это идеальная абсурдистская комедия, которую, конечно же, любил Роман Виктюк. Мы любим и ценим такие тексты: смешные, веселые и непонятные" - сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции Захарьин.

В спектакле появляется лирический герой - сам Маяковский в исполнении актера Дмитрия Бозина. По словам Захарьина, поэт в постановке - прежде всего человек, мечтающий о светлом мире "без лозунгов". На вопрос, будет ли "Баня" включена в 27-й театральный сезон, создатели проекта ответили, что дальнейшую судьбу проекта решит зритель.

Кроме того, 30 июня состоится повторный показ постановки "Островский. Авангард", посвященной 200-летию драматурга. Спектакль объединяет разные пьесы, объединенные темой любви. По словам режиссера театра Александра Тарасова, в создании проекта одновременно приняли участие четыре режиссера.

26-й сезон завершится 2 июля знаковым для театра спектаклем "Саломея". Также зрители смогут заглянуть в кабинет-музей Романа Виктюка, недавно открытый для посещения.

Новый 27-й театральный сезон стартует 5 августа. Тарасов отметил, что ежегодно Театр Виктюка ставит себе планку в 10 новых премьер, и этот "не стал исключением". Специально к открытию сезона команда театра восстановила спектакль "Пир" Дениса Азарова. Другое важное событие - юбилей спектакля "Служанки": зрителей ждет специальная программа.

В конце сентября состоится премьера постановки "Мой бедный Марат" по пьесе Алексея Арбузова, режиссер - Александр Тарасов. Спектакль расскажет о судьбе трех подростков, которых любовь спасает от ужасов войны.

Об основателе театра

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: "Царскую охоту" в Театре им. Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированную розу" - во МХАТе, "Утиную охоту" и "Уроки музыки" в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой знаменитый спектакль "Служанки", в котором все роли играли мужчины.

Всего на его счету более 100 постановок, кроме того, Виктюк был кинорежиссером. 27 октября 2020 года режиссера госпитализировали с коронавирусом. Он скончался 17 ноября 2020 года и был похоронен во Львове.

Театр Романа Виктюка основан в 1991 году. Премьерной постановкой нового театра стал спектакль "М. Баттерфляй" по пьесе Дэвида Генри Хвана. В 1996 году театр получил статус государственного. Он расположен в здании бывшего Дома культуры имени И. В. Русакова в Москве.