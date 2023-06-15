15 июня, 14:44

"ВКонтакте" проведет трансляцию XVII конкурса им. Чайковского

Он пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 19 июня по 1 июля

"ВКонтакте" проведет трансляцию XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, который состоится в Москве и Санкт-Петербурге с 19 июня по 1 июля. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе соцсети.

"Миллионы пользователей соцсети смогут насладиться трансляциями живых выступлений самых талантливых исполнителей мира в специальной подборке на платформе VK Видео, а также в сообществе конкурса", - отмечается в сообщении. Там добавили, что пользователи смогут увидеть в качестве Full HD соревнования исполнителей в шести специальностях: "фортепиано", "скрипка", "виолончель", "сольное пение", "деревянные духовые инструменты" и "медные духовые инструменты".

Кроме того, зрители смогут увидеть эксклюзивный контент: концерт-открытие и гала-концерты лауреатов, дневники конкурса, интервью с гостями, закулисные репортажи и другие видео.

В пресс-службе добавили, что в сообществе конкурса проходит культурный проект "Страна Чайковского". Лидеры музыкальных направлений и молодые исполнители читают фрагменты из дневников Чайковского. Ролики проекта посмотрели уже более 3 млн зрителей. 

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Россия
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