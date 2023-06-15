15 июня, 14:29
ПМЭФ

В Москве в августе пройдет второй Международный детский культурный форум

В 2022 году мероприятие посетили около 2,5 тыс. детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Международный детский культурный форум пройдет в Москве 10-12 августа, сообщила журналистам статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг.

"Детский культурный форум пройдет с 10 по 12 августа. У нас планируется в международное участие. В прошлом году было порядка 2,5 тыс. детей, в этом году мы рассчитываем, что будет еще более интересная программа", - сказала Преподобная, отвечая на вопрос ТАСС.

Впервые Международный детский культурный форум состоялся в Москве в конце августа 2022 года. Его участниками стали дети из Белоруссии, Южной Осетии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Донецкой и Луганской народных республик, Египта и Абхазии и др.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияМоскваПМЭФ
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