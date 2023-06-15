В Париже в сентябре выставят на торги предметы искусства из коллекции Депардье

Речь идет о 230-250 картинах и скульптурах

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Картины и скульптуры из личной коллекции Жерара Депардье будут выставлены на торги в парижском аукционном доме Ader. Как рассказали на пресс-конференции в четверг организаторы, это лишь часть предметов искусства, которые собрал актер за свою карьеру.

Торги пройдут 26-27 сентября 2023 года. Организаторы еще уточняют список выставляемых на продажу предметов искусства, речь идет о 230-250 картинах и скульптурах. Их общая оценочная стоимость составляет €3-5 млн.

Пресс-конференция проходила в темном зале в окружении нескольких картин и скульптур, которые, по словам устроителей торгов, должны дать общее представление о том, что будет представлено на аукционе. В частности, журналистам показали картины Ханса Хартунга, Одилона Редона, Герхарда Шнайдера, Оливье Дебре и Эжена Леруа - последний пользуется особенной любовью актера, который скупил три десятка его работ.

Также был представлен самый дорогой лот - полутораметровая скульптура "Идущий человек" Жермен Ришье, которую оценивают в €500-800 тыс. Кроме того, зал украшали скульптуры Огюста Родена, Осипа Цадкина и Диего Джакометти

Последовательная коллекция

"Он покупал эти шедевры, потому что у него были деньги, потому что он видел в них уникальную красоту. Это последовательная коллекция, которую собирал умный, разбирающийся человек", - отметил на пресс-конференции один из аукционистов Давид Нордманн.

По его словам, Депардье не гнался за выгодой, когда приобретал то или иное произведение искусства, а выбирал сердцем. "У него не было консультантов, при выборе работ он не думал о том, как их потом перепродать", - пояснил соорганизатор торгов Ксавье Доминик.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, испытывает ли актер привязанность к продаваемым работам, Нордманн ответил: "И да, и нет". "Ему уже 74 года, это великий актер, который столько всего видел и пережил. Сейчас ему просто нужно немного разгрузиться, а также сформулировать некую ретроспективу своей истории приобретения предметов искусства", - пояснил аукционист.

При осмотре коллекции, рассказал он, его поразило то, что "в доме Жерара много стен, но ни на одной не висят картины". По словам представителя аукционного дома, работы "стоят группами на полу, прислоненные к стенам". "Он периодически переставляет их <...>, и ему не нравится, когда они зафиксированы на стене", - добавил Нордманн.

Аукционисты признали, что не знают точного размера собранной Депардье коллекции - на торги выставляются только работы из его столичной квартиры, а также персонального хранилища под Парижем, где хранятся в том числе крупные картины, которые актер не смог разместить дома. По словам Доминика, еще какие-то работы хранятся на вилле Депардье на юге Франции и в доме в Трувиле.

Скандальный контекст

Отвечая на вопрос о возможном провале торгов из-за предполагаемых домогательств, в которых обвиняют Депардье, аукционисты выразили надежду, что им удастся избежать проблем. Они добавили, что проект начался задолго до подачи жалоб против актера - в 2018 году.

"Депардье хотел, чтобы коллекция ассоциировалась с его именем. И люди, которые будут приобретать работы, сами должны сделать моральный выбор. Мы лишь надеемся, что люди смогут разделить новостную повестку и качество этой коллекции", - сказал Нордманн.