Фильм "Вызов" выйдет в китайском прокате

Как сообщил гендиректор "Централ партнершип" Вадим Верещагин, также ведется работа по продаже прав на "Чебурашку"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Космическую драму "Вызов" режиссера Клима Шипенко покажут в кинотеатрах Китая, также ведутся переговоры по продаже прав на прокат в этой стране "Чебурашки" Дмитрия Дьяченко. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил генеральный директор кинопрокатной компании "Централ партнершип" Вадим Верещагин.

"Вызов" будет выходить в Китае достаточно широко. Сейчас ведется работа по продаже прав на "Чебурашку", там делается ремейк "Холопа", - сказал он, выступая на сессии "Производство кино и сериалов в России: поддержка в условиях санкций".

"Вызов" стал первым в мире художественным фильмом, снятым на борту Международной космической станции (МКС). Для съемок 5 октября 2021 года Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также космонавт Антон Шкаплеров отправились на МКС на корабле "Союз МС-19". В работе над картиной также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко, вышедший в российских кинотеатрах 1 января, ранее стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Обе картины в широкий прокат выпустил "Централ партнершип".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.