15 июня, 18:01

В "Триикс Медиа" сообщили, что кинематографисты уже начали снимать кино про СВО

Как считают в кинокомпании, восприятие молодежью современных военных фильмов не ограничивается только зрелищностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Кинематографисты уже начали снимать художественные фильмы про спецоперацию на Украине, заявила генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко в ходе дискуссионной сессии "Военно-историческое кино сквозь призму современности", организованной Российским военно-историческим обществом и Российским обществом "Знание" в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

"Неправильно полагать, что художественных картин про СВО сейчас совсем нет в производстве. Мы общаемся с коллегами, и мне известно, что такие фильмы снимаются", - сказала она.

При этом Юрченко подчеркнула, что восприятие молодежью современных военных фильмов не ограничивается только зрелищностью, оно во многом зависит от подачи в них человеческих взаимоотношений.

"Не нужно недооценивать сегодняшнюю молодежь. Если мы хотим, чтобы молодые люди воспринимали наши современные военно-исторические фильмы, какими, к примеру, являются "Небо" и "Ржев", нужна соответствующая подача. Речь идет не только о зрелищных спецэффектах, но прежде всего о человеческих взаимоотношениях героев картины", - сказала она.

Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс Медиа" является одной из крупнейших продюсерских компаний полного цикла. Снятый кинокомпанией фильм "Небо", по данным Национальной медиа группы, находится в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация