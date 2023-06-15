В "Триикс Медиа" сообщили, что кинематографисты уже начали снимать кино про СВО

Как считают в кинокомпании, восприятие молодежью современных военных фильмов не ограничивается только зрелищностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Кинематографисты уже начали снимать художественные фильмы про спецоперацию на Украине, заявила генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко в ходе дискуссионной сессии "Военно-историческое кино сквозь призму современности", организованной Российским военно-историческим обществом и Российским обществом "Знание" в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

"Неправильно полагать, что художественных картин про СВО сейчас совсем нет в производстве. Мы общаемся с коллегами, и мне известно, что такие фильмы снимаются", - сказала она.

При этом Юрченко подчеркнула, что восприятие молодежью современных военных фильмов не ограничивается только зрелищностью, оно во многом зависит от подачи в них человеческих взаимоотношений.

"Не нужно недооценивать сегодняшнюю молодежь. Если мы хотим, чтобы молодые люди воспринимали наши современные военно-исторические фильмы, какими, к примеру, являются "Небо" и "Ржев", нужна соответствующая подача. Речь идет не только о зрелищных спецэффектах, но прежде всего о человеческих взаимоотношениях героев картины", - сказала она.

Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс Медиа" является одной из крупнейших продюсерских компаний полного цикла. Снятый кинокомпанией фильм "Небо", по данным Национальной медиа группы, находится в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.