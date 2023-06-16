В Мариинском театре представят в концертном исполнении оперу "Пуритане" Винченцо Беллини

Произведение исполнят Альбина Шагимуратова, Магеррам Гусейнов, Александр Михайлов и Алексей Марков под управлением Кристиана Кнаппа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Редко исполняемая опера "Пуритане" Винченцо Беллини впервые прозвучит в пятницу на Новой сцене Мариинского театра. Это одно из событий проходящего здесь международного фестиваля "Звезды белых ночей".

"Сочинение, которое часто называют истинным шедевром бельканто, представят выдающиеся мастера итальянского репертуара - Альбина Шагимуратова, Магеррам Гусейнов, Александр Михайлов и Алексей Марков", - рассказали в пресс-службе театра. "Пуритане" считаются одной из самых сложных для исполнения опер за всю историю жанра.

Оперу представят в концертном исполнении звездный состав труппы и оркестр под управлениеми Кристиана Кнаппа.

Премьера состоялась в январе 1835 года в Итальянской опере в Париже. Винченцо Беллини писал "Пуритан" специально для четырех певцов: сопрано Джулии Гризи, тенора Джованни Рубини, баритона Антонио Тамбурини и баса Луиджи Лаблаша. Успех солистов оказался настолько велик, что даже после смерти Беллини "пуританский квартет" еще несколько лет гастролировал по главным оперным столицам.

Мариинский театр обладает обширным итальянским репертуаром, в котором представлено оперное наследие Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Джоаккино Россини, Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Амилькаре Понкьелли.