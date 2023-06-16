РАМТ представит премьеру спектакля "Леопольдштадт"

Постановку подготовили по новой пьесе драматурга сэра Тома Стоппарда

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский государственный академический молодежный театр (РАМТ) и открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" представят премьеру спектакля "Леопольдштадт" по новой пьесе драматурга сэра Тома Стоппарда. В центре сюжета - еврейская семья, пострадавшая от Второй мировой войны и Холокоста.

"Пьеса, конечно, грандиозная. Это огромный исторический пласт, концентрируемый на частной жизни группы людей, в данном случае семьи. Я думаю, у него (драматурга Тома Стоппарда - прим. ТАСС) тема утопии и реальности - одна из основных тем" - сказал режиссер-постановщик спектакля и художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин.

Сюжет спектакля

"Леопольдштадт" - это история о судьбе еврейской семьи. Название произведению дал район Вены, считавшийся в начале XX века еврейским кварталом. Пьеса рассказывает о семье Германа Мерца, преуспевающего фабриканта и одного из богатейших людей Вены. Действие начинается в начале XX века в гостиной за огромным столом, где собрались многочисленные члены семейства. Мерц уверен, что его потомки будут жить в мире и процветании. В 1955 году в этой же самой гостиной встретятся только три члена семьи, уцелевших после Холокоста и войны.

О постановке

Это первая постановка пьесы "Леопольдштадт" в России. По словам Бородина, спектакль стал четвертой постановкой произведений Стоппарда на сцене РАМТ.

"Осознание того, что я вновь на сцене РАМТ, наполняет меня гордостью и радостью, о РАМТ и его людях думаю постоянно. <…> Премьера этой пьесы состоялась в Лондоне за несколько недель до того, как COVID-19 закрыл для нас двери всех театров. Через 18 месяцев постановку возобновили. 250 представлений сыграно в Нью-Йорке, пьеса идет в Токио, Вене и Тель-Авиве", - предоставила ТАСС слова Тома Стоппарда пресс-служба РАМТ. Драматург передал, что его сердце "рвется в Москву, прямо как те самые три сестры", а также поблагодарил Бородина и всю команду театра.

Сценография спектакля - последняя работа главного художника РАМТ Станислава Бенедиктова, ушедшего из жизни в ноябре 2022 года. Завершали проект его друзья и соратники: художники Виктор Архипов и Лилия Баишева. Автор костюмов - Мария Данилова. Музыку для постановки создал артист театра Александр Девятьяров - автор музыки к спектаклю "Душа моя Павел".

В спектакле заняты ведущие артисты театра разных поколений, в том числе народные артисты РФ Евгений Редько и Лариса Гребенщикова, а также Александр Гришин, Александр Доронин, Александр Девятьяров, Максим Керин, Мария Рыщенкова, Янина Соколовская, Александра Розовская, Анна Тараторкина и другие.

Премьера состоится в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Фестиваль учредили в 2001 году, смотр объединяет музыку, театр, кино, выставочные проекты, перформансы, арт-проекты. Миссией смотра его организаторы называют поддержку и развитие многонациональной многовековой российской и мировой культур, преемственность традиций и связей поколений.