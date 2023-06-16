Уличные музыканты выступят в Петербургском Доме радио в проекте "Город как звук"

Автором проекта выступил композитор Алексей Ретинский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Проект "Город как звук", разработанный в Доме радио, соберет в пятницу и субботу на двух концертах необычных для этого места исполнителей - уличных музыкантов. Автор проекта - композитор Алексей Ретинский - соединил в одной программе максимально разных и нестандартных музыкантов петербургских улиц, чтобы сделать срез звукового поля Петербурга и одновременно превратить Дом радио в пространство, открытое для всех.

"Столь разные по своей природе музыканты на улицах Петербурга, возможно, не догадываясь о том, артикулируют общий гений места. Через постукивание на бутылках, виртуозность художественного свиста и вдохновенную игру на пиле просвечивает петербургское лицо необщего выражения. Мы соберемся все вместе, чтобы еще раз прояснить для себя изгибы этого неповторимого звукового ландшафта", - рассказал журналистам Алексей Ретинский.

Из более чем двух десятков заявок выбрали восемь музыкантов. Каждый концерт - это единая "партитура", в которой порядок выступлений имеет свою драматургию, а электронное звучание, созданное автором проекта, связывает все части этой музыкальной композиции.

В концерте примут участие Михаил Тюменцев, более известный в Петербурге как "трубач дядя Миша", мультиинструменталистка Dark Diva, кларнетист Андрей Стефинов, барабанщик Алексей Шевченко, скрипачка Надежда Козина, звонарь Андрей Иванов, гитарист Алексей Соловьев и гусляр Ростислав Иванов. Куратор проекта не диктует им правил игры и тем самым впускает непредсказуемость и уличную стихийность в строгую концепцию проекта.

Дом радио - творческая резиденция musicAeterna, где в 2019 году по инициативе Теодора Курентзиса создали междисциплинарный культурный центр. Он объединяет творческие и просветительские программы, авторские экспериментальные и исследовательские проекты, которые охватывают различные области современного искусства.