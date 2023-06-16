В "Современнике" пройдет премьера спектакля "Случайные встречи" по рассказам Бунина

Показы пройдут 16 и 18 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московский театр "Современник" представит в пятницу на Другой сцене премьеру спектакля "Случайные встречи" по рассказам Ивана Бунина в постановке режиссера Гульназ Балпеисовой. Это будет первый проект в рамках режиссерской лаборатории "Хочу как О. Н.", которая стартовала в декабре 2022 года в театре "Современник".

"В этом сезоне театр "Современник" отмечает 95-летие со дня рождения Олега Николаевича Ефремова. Режиссерская лаборатория "Хочу как О. Н." стала одним из ключевых юбилейных событий", - сказал на пресс-брифинге директор театра Юрий Кравец.

По его словам, участники лаборатории обратились к наследию Ефремова - моменту основания "Современника". "Тогда Олег Ефремов был 29-летним художником, педагогом Школы-студии МХАТ. Он стремился не только развивать основные постулаты системы Станиславского, но и быть на одной волне со временем. Ефремов не боялся рисковать. Им руководила вера в уникальный актерский ансамбль и стремление выражать свой замысел через артиста. Эти же принципы стали основополагающими на лаборатории "Хочу как О. Н.", - пояснил директор.

Он сообщил, что в лаборатории приняли участие молодые режиссеры Гульназ Балпеисова, Сергей Тонышев, Лейла Абуль-аль-Кишек. Кроме того, в проекте участвовали Роман Кочержевский, Антон Морозов, Илья Носоченко. Режиссеры выбирали материал и представляли художественному совету эскизы будущих спектаклей с участием артистов "Современника".

"Три эскиза - Сергея Тонышева, Гульназ Балпеисовой и Лейлы Абуль-аль-Кишек - были приняты к постановке театром", - уточнил директор, добавив, что парад премьер режиссерской лаборатории "Хочу как О. Н."открывается спектаклем Гульназ Балпеисовой "Случайные встречи".

О спектакле

Гульназ Балпеисова рассказала журналистам, что сбылась ее мечта. "Мне всегда хотелось поработать с артистами театра "Современник". Я мечтала сюда попасть с 2016 года, как только выпустилась из Института имени Щукина. Так что для меня эта встреча не случайна", - поделилась режиссер.

Что касается спектакля "Случайные встречи", в нем, по словам режиссера, переплетаются тексты из нескольких рассказов Ивана Алексеевича Бунина, герои которых - люди, оторванные от своей родины и столкнувшееся с внезапным чувством любви. Инсценировка включает в себя две новеллы из цикла "Темные аллеи": "В Париже" и "Мадрид", рассказы "Солнечный удар", "Ида" и "Памятный бал", а также знаменитые "Окаянные дни", написанные Буниным в дневниковом жанре. "Границы рассказов размыты. Бунинские персонажи с легкостью вторгаются здесь в чужие истории, а разные сюжеты сливаются в один", - пояснила режиссер.

"Работа с труппой театра "Современник" важный для меня опыт. Артисты, занятые в моем спектакле, прекрасно владеют психологическим, подробным способом существования на сцене. А самый главный бунинский посыл, который мне открылся в работе над спектаклем, - спешите любить. Герои Бунина так же как и мы часто к такому явлению природы как любовь просто не готовы, боятся ее. Да, любовь - большой риск. Это цунами! Но есть риск гораздо больший - отказать себе в этом чувстве", - считает режиссер.

Вместе с ней постановку осуществляли сценограф Сергей Австриевский, художник по костюмам Анастасия Обыночная, композитор Олег Синкин. Исполнителями ролей выступают Сергей Юшкевич, Георгий Богадист, Евгений Шишкин, Марина Лебедева, Наталья Ушакова, Лара Чаклин, Евгения Курова. Премьерные показы спектакля "Случайные встречи" пройдут на Другой сцене Театра "Современник" 16 и 18 июня.