В столице Марокко состоялся посвященный 55-летию Русского дома праздничный вечер

На мероприятии была представлена выставка работ учащихся художественной школы дома

РАБАТ, 16 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Праздничный вечер, посвященный 55-летию Русского дома (Российского центра науки и культуры) в Рабате, прошел в четверг вечером на главной сцене города - в Национальном театре Мухаммеда V, передает корреспондент ТАСС.

В вестибюле многочисленных гостей мероприятия встречала большая выставка работ учащихся художественной школы Русского дома в Рабате, где можно было увидеть натюрморты, портреты, пейзажи русской и марокканской природы, абстрактные картины.

В приветственном слове директор Русского дома в Рабате Петр Яхменев отметил, что "более 50 учеников художественной школы не только изучают технику владения кистью и карандашом, но также внимательно и с увлечением знакомятся с наследием великих русских художников - Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана и других".

Также в стенах театра была организована фотовыставка под названием "Россия - Марокко: из истории культурных отношений", рассказывающая о традиции культурного сотрудничества между двумя странами, совместных мероприятиях и визитах, проводившихся за минувшие десятилетия. Отдельно стояли плакаты, напоминающие гостям о предстоящем втором саммите Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля 2023 года.

Кульминацией вечера стало награждение сотрудников Русского дома в Рабате и почти часовое представление на фоне декораций в исполнении юных учеников балетной школы при Русском доме в Рабате, прошедшее в заполненном публикой зале Национального театра Мухаммеда V. "Сегодня мы еще раз убедились, что развитие традиций русского балета продолжается", - отметил Яхменев под громкие аплодисменты сотен зрителей.

Праздничный вечер в театре посетили российские дипломаты и соотечественники, марокканские выпускники советских и российских вузов, представители общественности и интеллигенции королевства, активисты некоторых европейских диаспор.

О Русском доме

"Решение об открытии Советского дома дружбы в Марокко было принято в 1967 году. Потребовался еще один год на согласование в полном объеме документов, поиск и оснащение помещения, подбор персонала. И в 1968 году, то есть 55 лет назад, Дом дружбы гостеприимно открыл свои двери в марокканской столице. Сегодня он называется Русским домом в Рабате, и его основная миссия - это распространение в Марокко объективного представления о современной России", - рассказал Яхменев корреспонденту ТАСС.

"Мир быстро меняется, и мы не можем действовать в рамках старых догм и шаблонов. Современным языком науки, образования, искусства, спорта мы стремимся доносить до марокканской общественности правду о России, которая сегодня часто искажается нашими западными "партнерами". Мы стараемся придать интенсивность культурно-гуманитарному диалогу, продвижению достижений России в научной сфере, подключить к активному взаимодействию регионы наших стран, общественные организации, соотечественников, студенчество, молодежь. Для нас крайне важно сохранение исторической памяти, правды об Отечестве", - продолжил собеседник агентства.

"Активной точкой нашего сопряжения с Марокко является сотрудничество с министерством культуры, Национальным театром Мухаммеда V, Национальной библиотекой Королевства Марокко, Королевским институтом амазигской культуры", - подытожил он.