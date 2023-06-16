Редкие картины художника Вебера передали в фонды музея книги Чехова "Остров Сахалин"

Полотна XIX века подарила музею правнучка сестры художника Клара Юенок

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи двух картин конца XIX века российского художника Якова Вебера состоялась в пятницу днем в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" в Южно-Сахалинске. Это уникальное событие, так как в России до сегодняшних дней дошли лишь немногие его работы, сообщила ТАСС заместитель директора по развитию музея и научной работе Анастасия Степаненко.

"Это очень значимое событие, потому что картины Якова Вебера являются большой редкостью, их очень мало в России, на Сахалине это первые две работы. <...> С ними уже работают реставраторы, мы максимально будем оберегать эти шедевры XIX века. Мне кажется, что за всю историю музея это одно из самых значимых поступлений <...>. Уже эксперты-искусствоведы дали высокую оценку, сказали, что это действительно шедевры, которым нет цены", - рассказала собеседница агентства.

Картины, долгие годы хранившиеся у родственников в Сибири, подарила музею правнучка сестры художника Клара Юенок, проживающая в Южно-Сахалинске. Теперь фонды музея пополнились портретом 1891 года и пейзажем 1894 года. На первом полотне изображена прабабушка Клары Юенок, сестра Якова Вебера, а на втором - улица в Поволжье, где когда-то жил художник. По информации учреждения, это значимое событие для культуры не только островного региона, но и страны.

Анастасия Степаненко добавила, что для музея А. П. Чехова такой подарок вдвойне ценен, ведь Вебер является современником писателя. Написание переданных двух картин как раз приходится на период поездки Чехова на остров и его работы над книгой "Остров Сахалин". Кроме того, сам Вебер входил в тот же круг общения, что и писатель. "Это все предстоит изучать, сейчас наши научные сотрудники находятся в таком приятном возбуждении, потому что это полотна того, кто с Антоном Павловичем [Чеховым] жил в одну эпоху", - поделилась Степаненко.

Во время церемонии Юенок рассказала журналистам, что несколько лет назад ездила к родственнице в Красноярский край, там она и увидела картины в доме. Родственница захотела сохранить работы Вебера для потомков и передать в музей. Так картины попали на Сахалин, где в дальнейшем правнучка сестры художника случайно познакомилась со Степаненко, благодаря которой и начался процесс передачи полотен в музей. Сама дарительница получила на память от музея копии картин.

"Для нас действительно большая честь принимать в дар эти работы. Мы их не только покажем посетителям, но и проведем большую исследовательскую работу", - рассказала журналистам присутствовавшая на церемонии министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

О художнике

Яков Вебер (1870-1958) - российский живописец, заслуженный художник АССР немцев Поволжья. Он обучался живописи у Константина Коровина в Москве и у Константина Савицкого в Пензе, затем окончил Академию художеств в Санкт-Петербурге.

Главным источником вдохновения для Якова Вебера была Волга. К настоящему времени сохранились лишь немногие его работы. Самая большая коллекция находится в Энгельсе. Также картины художника хранятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Ставрополе, Чебоксарах, Пензе.