В Чили открылась посвященная Сергею Рахманинову выставка

В Музее звука выставили фотографии, авторские рукописи и архивные аудиозаписи композитора

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июня. /ТАСС/. Выставка, посвященная 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, открылась в четверг в столице Чили. Об этом сообщили ТАСС в представительстве Россотрудничества в южноамериканской стране.

В Музее звука, расположенном в Сантьяго, представлены фотографии и редкие документы из фондов Российского национального музея музыки, в том числе авторские рукописи. Кроме того, посетители при помощи QR-кодов могут получить доступ к архивным аудиозаписям произведений Рахманинова в исполнении самого композитора и других музыкантов.

"Это, несомненно, важный вклад в культурное сотрудничество России и Чили и наглядный пример провала русофобских попыток отменить русскую культуру", - сказал на церемонии открытия посол России в Чили Сергей Кошкин.

В день открытия выставки перед собравшимися выступили музыканты Светлана Котова (фортепиано) и Денис Колобов (скрипка), исполнившие произведения Рахманинова. Экспозиция будет открыта до середины июля.