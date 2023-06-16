16 июня, 04:48
Празднование 150-летия Сергея Рахманинова

В Чили открылась посвященная Сергею Рахманинову выставка

В Музее звука выставили фотографии, авторские рукописи и архивные аудиозаписи композитора

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июня. /ТАСС/. Выставка, посвященная 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, открылась в четверг в столице Чили. Об этом сообщили ТАСС в представительстве Россотрудничества в южноамериканской стране.

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К 150-летию Сергея Рахманинова

В Музее звука, расположенном в Сантьяго, представлены фотографии и редкие документы из фондов Российского национального музея музыки, в том числе авторские рукописи. Кроме того, посетители при помощи QR-кодов могут получить доступ к архивным аудиозаписям произведений Рахманинова в исполнении самого композитора и других музыкантов.

"Это, несомненно, важный вклад в культурное сотрудничество России и Чили и наглядный пример провала русофобских попыток отменить русскую культуру", - сказал на церемонии открытия посол России в Чили Сергей Кошкин.

В день открытия выставки перед собравшимися выступили музыканты Светлана Котова (фортепиано) и Денис Колобов (скрипка), исполнившие произведения Рахманинова. Экспозиция будет открыта до середины июля. 

Теги:
РоссияЧилиПразднование 150-летия Сергея РахманиноваРахманинов, Сергей Васильевич
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