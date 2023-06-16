Собянин рассказал о реставрации 200-летнего дома Палибина на улице Бурденко в Хамовниках

Мэр столицы отметил, что в ходе работы реставраторы восстановили фасады, привели в порядок щитовый дубовый паркет, вернули жизнь печам, сохранившим уникальные изразцы ручной росписи

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Дом-памятник деревянного зодчества Палибина отреставрировали в Москве. Об этом сообщил в пятницу в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Дом Палибина на улице Бурденко в Хамовниках - в свои 205 лет выглядит как новенький. Реставраторам удалось спасти еще один памятник московской старины", - написал он.

Мэр столицы отметил, что в ходе работы реставраторы восстановили фасады - лепнину, деревянный декор и тесовую облицовку, привели в порядок щитовый дубовый паркет, вернули жизнь печам, сохранившим уникальные изразцы ручной росписи.

Собянин также добавил, что вместе с реставраторами над реконструкцией особняка трудились и волонтеры.

В 1818 году деревянный дом в Долгом переулке (улица Бурденко) был построен для коллежского асессора, директора чертежного отдела Межевой канцелярии Г. А. Палибина. С 1987 года в доме находился музей Государственного научно-исследовательского института реставрации.