На фестивале "Коляда-Plays" в Екатеринбурге выступят актеры из Башкирии, Киргизии и Урала

В программу также вошли спектакли на иностранных языках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Около 600 человек из Башкирии, Татарстана и Уральского федерального округа, а также Казахстана и Киргизии примут участие в международном театральном фестивале современной драматургии "Коляда-Plays", который пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции Уральского информационного центра ТАСС директор, художественный руководитель "Коляда-театра", президент фестиваля Николай Коляда.

"Будет у нас в основной программе 30 спектаклей, приедет 23 театра, будет около 600 человек народу. Надо сказать, что приедут, я очень их жду, театр "ТОК" из Санкт-Петербурга, они покажут два спектакля. Будет показ моей пьесы "Страна слепых", это действительно люди с ограниченными возможностями, на сцене Театра юного зрителя. Географию если обозначать, Казахстан, Киргизия - статус международного фестиваля мы сохранили, Зеленодольск - Республика Татарстан, Пенза, Нижний Тагил, Ижевск, Москва, Курган, Бишкек, Екатеринбург и другие, разные города, разброс большой очень", - сказал он.

По словам Коляды, на фестивале также представят спектакли на иностранных языках. "Башкиры привезут спектакль по пьесе Алексея Житковского "Горка". Это один спектакль с переводом с башкирского языка. И второй из города Бишкек, Кыргызстан. Они будут играть на киргизском языке в Камерном театре, тоже с переводом", - добавил он.

"Коляда-Plays" проходит в Екатеринбурге с 1994 года при поддержке Министерства культуры Свердловской области. В 2023 году фестиваль пройдет с 20 по 30 июня на сцене "Коляда-театра", Камерного театра, Свердловской государственной детской филармонии, театра балета "Щелкунчик", Свердловского театра музыкальной комедии, Театра кукол и Учебного театра ЕГТИ.