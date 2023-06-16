Создатели фильма "Волшебник изумрудного города" не исключают, что он станет франшизой

Премьера запланирована на 26 декабря 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Создатели полнометражного фильма "Волшебник изумрудного города" по мотивам одноименной сказки Александра Волкова не исключают, что фильм может стать одной из частей франшизы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа") Вадим Верещагин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.

"То, что будет франшиза, мы не исключаем. Но, опять же, все должен решать первый фильм. Мечты такие у нас есть, но первое, что нам необходимо, - выпустить фильм", - сказал собеседник агентства.

В прошлом году компания представила на питчинге в Фонде кино экранизацию одноименной сказки Александра Волкова "Волшебник изумрудного города" совместного производства "Централ Партнершип", компании "Кинослово", студии "Тритэ" Никиты Михалкова и CGF. Режиссер фильма - Игорь Волошин. Премьера "Волшебника изумрудного города" запланирована на 26 декабря 2024 года.

"Волшебник изумрудного города" - сказочная повесть Волкова, написанная в 1939 году на основе сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз" с некоторыми изменениями. В 1959 году вышло новое издание книги, значительно переработанное автором, в котором впервые появились иллюстрации художника Леонида Владимирского. Впоследствии книга была переработана еще раз. За неимением специального, общего для всего цикла имени, так называют и цикл, состоящий из продолжений этой сказки, написанных Волковым самостоятельно, лишь с незначительными заимствованиями.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.