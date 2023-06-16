Минкультуры России и ВТБ подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает возможность совместной работы над кампусными проектами для подведомственных министерству вузов, предоставление их студентам и сотрудникам министерства финансовых продуктов, взаимодействие в развитии цифровых банковских сервисов и образовательных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Министерство культуры России заключило соглашение о сотрудничестве с ВТБ. Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и предусматривает реализацию совместных цифровых и социальных проектов, передает корреспондент ТАСС.

Подписи под соглашением поставили министр культуры РФ Ольга Любимова и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

"Конечно, все, что касается образования по финансовой грамотности нашим творческим студентам крайне необходимо. <...> Мне кажется, это такой интересный, яркий и своевременный шаг. Сейчас мы говорим о том, что касается образования, а все, что касается выставочной деятельности, гастрольной деятельности, наших театров и музеев, то здесь мы давно трудимся вместе", - сказала Любимова, поблагодарив за помощь команду ВТБ, которая выступает партнером и спонсором выставок наших федеральных музеев.

Как пояснили в пресс-службе Минкультуры, соглашение предусматривает возможность совместной работы над кампусными проектами для вузов, подведомственных министерству, предоставление их студентам и сотрудникам министерства финансовых продуктов, взаимодействие в развитии цифровых банковских сервисов и образовательных проектов для повышения финансовой грамотности. Кроме этого, стороны договорились сотрудничать в социальных проектах в рамках благотворительности.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.