16 июня, 11:41

В Театре им. Ермоловой отменили спектакль "(Не)идеальный Че" с Бабушкиной в главной роли

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что правоохранительные органы задержали актрису и ее мужа

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Показ спектакля "(Не)идеальный Че" в Театре им. Ермоловой отменен в Москве в пятницу, сообщается на сайте театра. Причина отмены не указана.

Главную роль в спектакле играет актриса Кристина Бабушкина (сериалы "Беспринципные", "Кровавая барыня") . Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Бабушкину и ее супруга в пятницу задержали правоохранительные органы.

"Спектакль "(Не)идеальный Че", назначенный на сегодня, 16 июня, отменяется. Средства за билеты будут возвращены автоматически на карту, которой были оплачены билеты", - говорится в сообщении на сайте театра.

Для возвращения средств за билеты, купленные офлайн, необходимо оформить возврат в кассе театра.

ТАСС направил запрос в пресс-службу театра с просьбой уточнить, по какой причине произошла отмена спектакля в пятницу. 

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