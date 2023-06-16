Никас Сафронов считает, что искусство в России выходит на новый этап развития

Люди, покинувшие страну, не слишком повлияли на это, добавил художник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,16 июня. /ТАСС/. Сфера искусства и живописи в России продолжит активно развиваться, люди, покинувшие страну, не слишком повлияли на это, новый этап развития искусства уже начался. Об этом ТАСС сообщил советский и российский художник Никас Сафронов на ПМЭФ-2023 в пятницу.

"Люди потеряли человеческие ценности, они уезжают из России от страха, но это временное явление. Искусство в России будет и дальше развиваться, начнут снова появляться классические системы образования. NFT, инсталляции и перформансы уйдут на второй план. Все в искусстве должно быть, но апробировано, ты должен знать академическую школу и быть профессионалом. <...> Искусство будет возвращаться к человеческим ценностям, которые у нас были. Новый виток искусства уже начался", - сказал он

Сафронов также отметил, что самым популярным направлением в искусстве сейчас является реализм, портретизм и пейзажная живопись, а далее уже идут символизм и метафора, при этом каждый выбирает то, что ему по душе.

"Все возвращается к натуральности. Россия даст толчок всему миру, и потом все будут уподобляться и стараться быть похожими и повторять наши тенденции", - добавил Сафронов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.