Фестиваль "Дикая мята" в Тульской области организовали при усиленных мерах безопасности

Он завершится 18 июня

ТУЛА, 16 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Дикая мята", который открылся в пятницу в деревне Бунырево Тульской области и завершится 18 июня, организован при усиленных мерах безопасности. С этим связано в том числе ограничение количества гостей, сообщил ТАСС в пятницу продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

"Все работает в штатном режиме, естественно, у нас усиленные меры безопасности, все силовые службы работают. Подробнее рассказать не могу, опять же из соображений безопасности, но меры в этом году предприняты беспрецедентные. Мы никогда не продаем больше 20 тыс. билетов, в этом году продадим максимум 16 тыс. билетов. Такой поставили порог себе, очень сдержанно ведем рекламную кампанию, потому что это также предусмотрено мерами безопасности", - сказал Клюкин.

На площадках фестиваля 16-18 июня состоится более 100 концертов и DJ-сетов. На мероприятии выступят: Lumen, Sati Ethnica, Drummatix, "Аффинаж", Леонид Агутин, The Hatters, polnalyubvi, Zoloto, Alai Oli, Антоха МС, Green Apelsin, "Нейромонах Феофан", "Слот", Jane Air, "Заточка", Stigmata и другие. Помимо выступлений, гости фестиваля смогут посетить лекторий, мастер-классы, спортивные площадки с йогой и бассейном, фудкорты, пространство красоты и здоровья Green Age. Для детей работает специальная сцена "Ариэль" и отдельная "территория детства".

Клюкин отметил, что в этом году команда работает с новыми компаниями по свету и звуку, построены новые современные сцены. "Мне кажется, мы вышли на абсолютно другой уровень продакшна. Это уже похоже на фестивальный город, абсолютно сравнимый с любым европейским. И это стало возможным только лишь потому, что мы просто переехали в прошлом году и в течение года постоянно работали здесь", - отметил он.

В 2022 году команде фестиваля удалось построить музыкальный круглогодичный глэмпинг, который называется "Дикая мята. Кэмп", где еженедельно проходят концерты, мастер-классы. Здесь расположены экодомики, в которых могут жить поклонники музыки и музыканты, также есть студия звукозаписи, кафе, рестораны, концертный клуб, футбольное и волейбольное поля, бассейн. Предусмотрены условия для гостей с ограничениями по здоровью. "Мы стремимся на данный момент стать таким знаковым местом, как Поленово для музыкантов или Переделкино для литераторов", - добавил Клюкин.

"Дикая мята" ежегодно проводится с 2008 года, считается одним из наиболее ярких музыкальных событий в стране. В 2020 и 2021 годах проведение фестиваля отменяли из-за действовавших профилактических ограничений в связи с пандемией коронавируса. В 2022 году фестиваль проводился в течение 10 дней, включавших два музыкальных уикенда. С 17 по 19 июня мультижанровую часть "Дикая мята Green" посетили около 25 тыс. человек, порядка 11,3 тыс. зрителей приехали на второй уикенд - "Дикая мята. Violet", в целом на фестивале состоялось свыше 170 выступлений и диджей-сетов.