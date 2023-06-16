Петербургский театр имени Шаляпина показал премьеру мюзикла "Казанова"

Спектакль показали на сцене Дворца искусств Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Музыкальный театр имени Федора Шаляпина показал в пятницу премьеру мюзикла "Казанова" Алексея Франдетти по мотивам пьесы Марины Цветаевой "Приключение". Спектакль показали на сцене Дворца искусств Ленинградской области.

"Режиссер спектакля Илья Архипов определил жанр постановки как "карнавал о настоящей любви". Уникальность заключается в превращении карнавала в театральный жанр. Это игра, в которой есть свои правила, и герои музыкального приключения живут по законам самого роскошного действа Венеции", - рассказали в пресс-службе театра. Костюмы от Алены Песковой и декорации к спектаклю от Ильи Архипова погрузили зрителей в мир тайны и игры карнавальной жизни.

Мюзикл "Казанова" стал первой постановкой театра "Мюзик-Холл" в статусе Музыкального театра имени Федора Шаляпина, полученном в нынешнем году. Хотя здание этой труппы на Петрогрдадской стороне на три года закрыто на ремонт и реконструкцию, театр продолжает активную работу на разных площадках города. Так, 19 июня на сцене МТС Live Холл художественный руководитель театра Фабио Мастранджело завершит симфоническим концертом организованный им фестиваль "Сергей Рахманинов. Последний романтик", посвященный 150-летию со дня рождения композитора.