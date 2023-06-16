Из "Третьяковки" в Калининград впервые доставили портрет Мусоргского работы Репина

Он впервые станет экспонатом выставки одной картины в историческом Кафедральном соборе на острове Канта

КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Портрет русского композитора Модеста Мусоргского, написанный в 1881 году русским художником Ильей Репиным, самолетом доставили в пятницу из Третьяковской галереи в Калининград. Здесь он впервые на месяц станет экспонатом выставки одной картины в историческом Кафедральном соборе на острове Канта, сообщила ТАСС пресс-секретарь собора Яна Лутченко.

"Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского" - шедевр кисти Ильи Репина из основной экспозиции Государственной Третьяковской галереи доставлен в пятницу в Калининград авиарейсом из Москвы. Живописное полотно впервые выставляется в Калининграде, на сцене концертного зала Кафедрального собора, и уже с завтрашнего дня будет доступно для знакомства калининградцам и гостям города до 16 июля", - рассказала она. Первыми возможность увидеть эту работу получили журналисты, побывавшие в пятницу на пресс-конференции организаторов очередной выставки одной картины.

Известно, что "Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского" был написан Репиным за несколько дней до смерти композитора. Портрет был создан в палате Николаевского военного госпиталя и приобретен Павлом Третьяковым после смерти Мусоргского. Уже много лет он украшает зал постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке Москвы.

В этот раз единственный прижизненный портрет Мусоргского покинул экспозицию "Третьяковки", чтобы отправиться в самый западный регион России, заметила собеседница.

Проходящая уже пятый раз выставка одной картины из Третьяковки уже стала традиционной, но никак не рядовым для ее организаторов и посетителей событием, сказала ТАСС художественный руководитель Кафедрального собора Вера Таривердиева. "Проект "Выставка одной картины" никак не может быть рядовым событием уже потому, что сам факт поездки картины-шедевра из Третьяковской галереи в наш Кафедральный собор, ее путешествие сначала на самолете, потом на машине - это уже из ряда вон выходящее событие. Проект необычный, он таким задумывался - таковым и остается. Каждый раз очень волнительно принимать очередную картину в соборе, и замечательно, что "Третьяковка" поддерживает эту идею и мы продолжаем проект", - отметила она.

Официальное открытие выставки для посетителей собора пройдет в субботу. Церемонию будет сопровождать музыка Мусоргского. Известные многим его сочинения - фортепианные пьесы "Картинки с выставки" и фантазия для симфонического оркестра "Ночь на Лысой горе" прозвучат в исполнении главного органиста и хранителя органа Московского концертного зала "Зарядье", лауреата международных конкурсов Лады Лабзиной и Калининградского областного оркестра русских народных инструментов. А заведующая отделом живописи второй половины XIX - начала ХХ века Третьяковской галереи, доктор искусствоведения Татьяна Юденкова расскажет, почему портрет Мусоргского считают главным шедевром Репина. Лекции-концерты о картине в сопровождении музыки Мусоргского будут проходить в стенах Кафедрального собора и в период ее пребывания здесь, отметили в учреждении культуры.

О проекте

"Выставка одной картины" - совместный проект Калининградского Кафедрального собора и Государственной Третьяковской галереи. Идея синтеза двух искусств - живописи и музыки в пространстве исторического собора начала XIV века принадлежит Вере Таривердиевой.

Впервые проект был реализован в 2018 году. Открывал первую Выставку "Московский дворик" Василия Поленова. В последующие годы собор принимал работы других русских художников - "У открытого окна. Портрет дочерей Федора Ивановича Шаляпина" Константина Коровина, "Импровизацию 7" Василия Кандинского, "Портрет сестер княжон Анны Гаврииловны и Варвары Гаврииловны Гагариных" Владимира Боровиковского.