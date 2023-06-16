Оперу "Викинг" с Шаманом и Расторгуевым представят на "Тавриде" в 2024 году

Роль князя Владимира исполнит певец Шаман, роль святителя Федора - солист группы "Любэ" Николай Расторгуев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит свою новую оперу "Викинг" про князя Владимира с певцами Шаманом и Николаем Расторгуевым в главных ролях в 2024 году. Премьеру планируется показать на фестивале "Таврида", об этом сам Матвиенко сообщил в пятницу на сессии "Культурное поколение: как искусство формирует личность?" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я работаю над этим уже восемь лет. Это большая опера-реконструкция "Викинг" о жизни и деятельности князя Владимира. На "Тавриде" в августе 2024 года будет премьера оперы. Это будет такая современно-фольклорная опера, непоставленные классические голоса", - сказал Матвиенко.

На сцене будет около 300 человек. Роль князя Владимира исполнит певец Шаман, роль святителя Федора - солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, добавил Матвиенко.

Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда она получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер. Он объединяет также образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий. "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.