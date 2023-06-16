Оперный сезон в "Арене ди Верона" открылся "Аидой" с Анной Нетребко

Он стал 100-м по счету

РИМ, 16 июня. /ТАСС/. Грандиозной премьерой оперы Джузеппе Верди "Аида" открылся в амфитеатре "Арена ди Верона" юбилейный, 100-й по счету оперный сезон. Прямая трансляция вечера с участием представителей правительства, ведущих предпринимателей, известных деятелей культуры ведется в пятницу телеканалом Rai 1.

88-летняя Софи Лорен стала почетной гостьей вечера. Заглавную партию исполняет российская сопрано Анна Нетребко, ее партнером в партии Радамеса выступает Юсиф Эйвазов. В спектакле, который будет идти в разные дни до сентября, задействованы и другие российские исполнители, певцы Мариинского и Большого театров, выступающие на ведущих мировых площадках, включая Олесю Петрову (в роли Амнерис), Елену Стихину, Александра Виноградова.

Группа активистов из комитета "Верона во имя свободы" и ассоциации "Венето - Россия" устроила пикет на площади перед "Ареной", ставшей 110 лет назад театром под открытым небом, в знак протеста против воинственной политики НАТО и в поддержку России. Как корреспонденту ТАСС рассказал глава ассоциации Пальмарино Дзоккателли, на растяжках участники пикета написали: "Россия - друг, НАТО - враг, ЕС - сообщник, Италия - слуга".

От цирка к оперной площадке

Впервые представление состоялось в "Арена ди Верона" 10 августа 1913 года, когда музыкальный мир отмечал 100-летие со дня рождения композитора Джузеппе Верди. Для дебюта была избрана опера "Аида". За дирижерским пультом стоял тогда Туллио Серафин, а главные партии исполняли признанные голоса того времени - Джованни Дзенателло, Эстер Маццолени, Мария Гай. На премьере побывали Джакомо Пуччини, Арриго Бойто, Риккардо Дзандонаи, а также Франц Кафка и Максим Горький.

Идея связать Верону с именем Верди принадлежала певцу Джованни Дзенателло, уроженцу Вероны. Некоторые современники выражали сомнения в отношении того, подходит ли для звучания классической музыки открытое пространство античного цирка, который на несколько лет старше римского Колизея. Но когда Серафин провел первые репетиции, оказалось, что акустика замкнутой "Арены" почти безупречна.

"Арена" и раньше использовалась как музыкальная сцена. В хрониках сохранились свидетельства о концерте в 1822 году в честь Конгресса Священного союза, собравшегося в Вероне. Дирижировал тогда в присутствии коронованных особ Европы, в том числе русского императора Александра I, сам Джоаккино Россини. А спустя 30 лет в стенах амфитеатра прозвучали "Севильский цирюльник" и "Любовный напиток".