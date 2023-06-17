В Петербурге открывается фестиваль "Игорь Стравинский: Ораниенбаум - Мариинский театр"

Мероприятие завершится 25 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев откроет в субботу в Петербурге фестиваль "Игорь Стравинский: Ораниенбаум - Мариинский театр". Под его управлением в день рождения композитора симфонический оркестр театра исполнит в Новом здании одно из ранних его произведений - симфоническую фантазию "Фейерверк", а также музыку балета "Весна священная".

"Фестиваль подарит поклонникам балета целую серию вечеров с одноактными постановками на музыку композитора. Многие из них являются репертуарными редкостями в Мариинском. Так, 18 июня можно будет увидеть балет "Пульчинелла" вместе с "Симфонией в трех движениях" и "Поцелуем феи". 22 июня на Новой сцене будут представлены "Весна священная" и "Свадебка". На следующий день на исторической сцене покажут классику репертуара - балеты "Петрушка" и "Жар-птица" в хореографии Михаила Фокина, созданные Стравинским специально для Русских сезонов Сергея Дягилева", - рассказали в пресс-службе театра. К этому балетному марафону прибавятся еще и "Рубины" - вторая часть балета "Драгоценности" в хореографии Джорджа Баланчина.

Насыщенным будет первый фестивальный день. Миниатюры "Тройка" и "Блестящий дивертисмент" на музыку Стравинского представят в дневном концерте артисты Театра балета имени Леонида Якобсона.

Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурики-Гершовичи исполнит три сочинения Стравинского - "Аполлон Мусагет", Концерт для струнного оркестра и сюиту из балета "Пульчинелла".

Фестиваль завершится 25 июня концертным исполнением оперы-оратории "Царь Эдип", относящейся к неоклассическому периоду творчества композитора. Этот вечер пройдет под управлением Валерия Гергиева.

Праздник приурочен ко дню рождения Игоря Стравинского, родившегося в Ораниенбауме Санкт-Петербургской губернии 17 июня 1882 года.