В Петербурге пройдут большие гастроли Театра наций

Зрителям покажут шесть постановок российских и зарубежных режиссеров

МОСКВА, 17 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Государственный театр наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова проведет большие гастроли в Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Шесть постановок ведущих российских и зарубежных режиссеров будут представлены на площадках двух главных театров города на Неве: в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова покажут "Кто боится Вирджинии Вулф?" Данила Чащина и "Дядя Ваня" в постановке Стефана Брауншвейга; на Основной сцене Александринского театра пойдут "Мастер и Маргарита" Робера Лепажа, а на Новой сцене Александринки - "Саша, привет!" Марата Гацалова, "Прыг-скок, обвалился потолок" Марины Брусникиной и "Ходжа Насреддин" Анны Викторовой", - сообщил собеседник агентства.

По словам Миронова, у него многое связано с Санкт-Петербургом. "Прежде всего, я по восемь месяцев жил здесь, когда снимался в сериалах "Достоевский" и "Идиот". Я прочувствовал и полюбил этот город не как турист, а, смею сказать, как житель. И гастроли в Петербурге для меня всегда были своеобразным экзаменом, возможностью окунуться в энергетику архитектурных, музыкальных и театральных шедевров, чтобы посмотреть на себя со стороны и понять, куда двигаться в творческом плане дальше, - поделился он. - Составляя гастрольный план Театра наций, мы захотели показать петербургскому зрителю все то разнообразие, которым отличается наш репертуар. Мы привезем и драматические, и кукольный спектакли, и современную драматургию, и классику. В том числе две последние большие международные постановки - абсолютный эксклюзив Театра наций".

В трех из шести постановках, включенных в гастрольную афишу, Миронов исполняет ведущие роли - в спектаклях "Кто боится Вирджинии Вулф?", "Дядя Ваня" и "Мастер и Маргарита". В гастролях также принимают участие народные артисты России Виктор Вержбицкий и Андрей Смоляков, заслуженные артисты РФ Елизавета Боярская, Агриппина Стеклова, Виктор Добронравов, Игорь Гордин, а также Александра Урсуляк, Александр Новин, Мария Смольникова, Дарья Калмыкова, Михаил Евланов и другие.

Это первые гастроли Театра наций в Санкт-Петербурге такого масштаба за последние девять лет. Предыдущие состоялись в 2014 году, театр привозил спектакли "Гамлет| Коллаж" Робера Лепажа, "Жанна" Ильи Ротенберга, "Фрекен Жюли" Томаса Остермайера, Circo Ambulante Андрея Могучего, "Стеклянный зверинец" Туфана Имамутдинова, "Электра" Тимофея Кулябина и "Бросить легко" Руслана Маликова. Нынешние гастроли проводятся при поддержке Министерства культуры России.