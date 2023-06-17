Московский театр оперетты представит новую версию "Веселой вдовы"

Премьерные показы пройдут 17 и 18 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский государственный академический театр оперетты представит в субботу премьеру новой версии оперетты Франца Легара "Веселая вдова" в постановке режиссера Алексея Франдетти, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"За свою почти столетнюю историю оперетта "Веселая вдова" тысячи раз ставилась на разных языках, на сценах лучших музыкальных театров мира. Существует множество вариантов ее либретто и более 10 экранизаций. Московский театр оперетты, который неоднократно ставил "Веселую вдову", на этот раз решил создать новую версию и пофантазировать на тему съемок этой оперетты в кино", - рассказала собеседница агентства.

Она сообщила, что автором нового либретто стал драматург и поэт Константин Рубинский, музыкальный руководитель спектакля - главный дирижер театра Константин Хватынец. В постановочную группу также вошли балетмейстер Ирина Кашуба, сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Виктория Севрюкова и художник по свету Александр Сиваев.

Главные роли исполнили Ольга Козлова, Анна Золотова, Иван Викулов, Павел Иванов и Максим Катырев. В спектакле также заняты народные артисты России Елена Ионова и Юрий Веденеев, заслуженные артисты России Светлана Криницкая, Элла Меркулова, Михаил Беспалов, Петр Борисенко, Виктор Богаченко, Александр Голубев, Вячеслав Иванов, артисты Ольга Белохвостова, Юлия Гончарова, Александр Бабик, Николай Семенов, Владислав Кирюхин, Максим Новиков, Давид Левин, Глеб Косихин, Леонид Бахталин, Алена Голубева и другие.

О спектакле

"Когда режиссер спектакля Алексей Франдетти предложил мне интересный ход - перенести действие "Веселой вдовы" Легара в Голливуд - я задумался, что это может дать зрителю? В результате получилась удивительная вещь: хрестоматийный сюжет "Вдовы" начинал влиять на героев в их реальной жизни. В какой-то момент им становится ясно, что они не только разыгрывают его в минуты съемок, но и параллельно проживают в своих собственных судьбах", - отметил Рубинский.

Франдетти отметил, ему хотелось добиться эффекта, чтобы зрители обновленного спектакля испытывали те же чувства, что и зрители первой постановки "Веселой вдовы". "Мне кажется, что классическое произведение одинаково понятно зрителю, независимо от того, на каком языке оно исполняется, в каком театре и в каком времени. Я уверен, что то новое дыхание, которым мы постарались наделить нашу постановку, понравится очень многим зрителям, независимо от возраста, достатка и вероисповедания. Театр не имеет национальности, он либо хороший, либо плохой. Мне очень хочется верить, что в этой постановке будет жить только хороший театр", - сказал режиссер.

Премьерные показы новой версии "Веселой вдовы" пройдут в Театре оперетты 17 и 18 июня.