В ДНР заявили, что драмтеатр в Мариуполе станет самой современной площадкой региона

И.о. министра культуры региона Михаил Желтяков при этом отметил, что порядка 25% коллектива театра покинули город, остальные продолжают активно работать в составе труппы

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Мариупольский драматический театр после реконструкции станет самой современной площадкой на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил и.о. министра культуры региона Михаил Желтяков.

"Построят прекрасное здание. Это будет самый современный театр, самая современная площадка в республике со всеми подъемами, светом, звуком, мы с нетерпением ждем открытия этой площадки, чтобы можно было полноценно работать", - сказал он.

Желтяков уточнил, что порядка 25% коллектива театра покинули город, остальные продолжают активно работать в составе труппы.

По его словам, в последние годы принудительная украинизация свела к минимуму постановки спектаклей на большой сцене драмтеатра Мариуполя. Большая их часть проходила на малой. Существенно изменились репертуар и язык - все спектакли ставились исключительно на украинском языке.

"Народ не шел. Я не против украинского языка, украинской культуры. Но пусть она будет там, где она востребована. Здесь она не была востребована, здесь другая культура, другой менталитет был изначально. Мы можем какие-то отдельные работы слушать на украинском языке. Но современную драматургию или зарубежную классику слушать на украинском языке тяжеловато, не складывается", - уточнил Желтяков.

Восстановление драмтеатра

Здание Мариупольского драмтеатра 16 марта 2022 года было взорвано украинскими националистами из формирования "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен). Киев попытался возложить вину за его разрушение на российских военных, в Минобороны РФ опровергли обвинения в нанесении авиаудара по театру, позже следствие подтвердило непричастность российской стороны к инциденту.

Мариупольский драмтеатр временно был перемещен в бывший Дворец пионеров. Позднее в пресс-службе Минкультуры ДНР сообщили ТАСС, что труппа драмтеатра получила в свое распоряжение здание филармонии города, отремонтированное в 2022 году. Завершение реконструкции разрушенного здания театра и открытие главной сцены запланировано в конце 2024 года.

10 сентября 2022 года в Мариуполе открылся первый с момента освобождения города театральный сезон. Он начался постановкой спектакля-концерта "Минуты вдохновения". За прошедшие месяцы театр представил несколько премьер и побывал на гастролях в других регионах России.