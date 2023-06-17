ДНР с начала 2022 года получила рекордные почти 47 тыс. книг

И.о. министра культуры региона Михаил Желтяков сообщил, что их распределили по учреждениям культуры и образования, основной упор был сделан на освобожденные территории

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Учреждения образования и культуры Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала 2022 года получили почти 47 тыс. экземпляров книг. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра культуры региона Михаил Желтяков.

"С начала прошлого года регион получил почти 47 тыс. экземпляров книг. За последние 30 лет такого количества точно никто не получал. И вот готовимся получить снова", - сказал Желтяков.

Он подчеркнул, что таким образом литературный фонд региона существенно обновился. Он был распределен по учреждениям культуры и образования, основной упор был сделан на освобожденные территории.

"Это и обветшалая литература, и смена программы в школах, и новая литература в публичных библиотеках, задача которых, кстати говоря, не только книговыдача, но и проведение мероприятий, формирование электронных ресурсов", - пояснил и.о. министра.

Ранее в Министерстве культуры ДНР сообщили, что из библиотек на освобожденных территориях региона изъяли две тысячи изданий экстремистского содержания. Как уточнил в беседе с ТАСС и.о. министра культуры, это идеологический ущерб, который Украина нанесла населению Донбасса.