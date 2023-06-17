Эксперт заявила о росте интереса в России к развитию культурного сотрудничества с Китаем

Всеобъемлющее стратегическое партнерство двух стран сейчас выходит на новый уровень, считает научный консультант Института перевода, доцент кафедры китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Мария Семенюк

ПЕКИН, 17 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Культурно-гуманитарное сотрудничество РФ и Китая выходит на новый уровень на фоне укрепления всестороннего стратегического партнерства двух стран. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в субботу научный консультант Института перевода, доцент кафедры китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Мария Семенюк, выступающая в качестве представителя организаторов российского стенда на 29-й Пекинской международной книжной ярмарке (ПМКЯ).

"Российско-китайское гуманитарное сотрудничество и всеобъемлющее стратегическое партнерство сейчас выходят на новый уровень, и мы хотим, чтобы в культурном секторе наше сотрудничество достигало новых высот, чтобы оно расширялось, - рассказала она. - В этом плане важно всегда поддерживать диалог. Сейчас в России, безусловно, в отношении Китая преобладает позитивная волна, она растет с каждым годом".

Как уточнила эксперт, все больше студентов и прочих мотивированных лиц "настроены на активное участие в процессе построения нового уровня отношений между Россией и Китаем". Семенюк отметила, что в последнее время международная ситуация "претерпевает большие изменения, как и нарратив, который господствует в мире".

"В культурной среде ведутся очень оживленные дискуссии, слышны разные мнения. Литература всегда была активным участником этого процесса, она никогда не оставалась в стороне, - подчеркнула научный консультант. - В такие моменты особенно важно, чтобы мы продолжали делать нашу работу, чтобы мы продолжали рассказывать, о чем думают, мечтают, и как мыслят россияне".

По ее словам, книга - это "тот самый путь, который позволяет без препон и дополнительных инструментов заглянуть в душу другого человека". "Кто-то пытается постичь русскую душу, кто-то - китайский национальный характер. И вот в такие моменты, наполненные противоречиями и новыми вызовами, очень важно, чтобы мы всегда были в диалоге", - подчеркнула Семенюк.

Участие РФ в пекинской книжной ярмарке

Эксперт отметила, что Россия на регулярной основе представляет в Китае новые достижения двусторонней программы сотрудничества в области переводческой и издательской деятельности. "В этом году мы достигли показателя в 100 книг, который нам был обозначен. Китайская сторона выставляет свои новые издания, в частности мы привезли шесть книг, изданных на русском языке", - добавила она.

Семенюк показала корреспонденту ТАСС книгу "Кокон" (автор Чжан Юэжань), попавшую в короткий список премии "Ясная поляна", а также "Думы циньской девы" (Сунь Ганьлу), которую эксперт лично переводила.

"В общем, есть с чем познакомиться, есть чем похвастаться. Тут, на стенде, есть и классические произведения. Например, новый перевод "Чуских строф" [поэта Цюй Юаня, 340-278 годы до н. э.] - памятник древней литературы Китая, который впервые вышел у нас в стране полностью, и классика литературы XX века", - сказала консультант.

Она особо отметила сборник Шэнь Цунвэня (1902-1988) "Сон цвета киновари", куда вошло много различных повестей и рассказов. "Это уникальный и, можно сказать, недооцененный автор, с которым почти не знаком российский читатель, - пояснила Семенюк. - Что касается поэзии XX века, вот у нас сборник поэзии Хай Цзы [1964-1989]. Наша программа продолжает существовать и знакомит российского читателя с тем, что происходит на литературной арене в Китае".

Таким образом, по ее словам, организаторы российского стенда на книжной ярмарке в Пекине стремятся не только представить читателям новинки, но и расширить их кругозор в области классической литературы.

Почетные гости ярмарки

Семенюк отметила, что ежегодно на книжную ярмарку в Пекине приезжают известные российские писатели, чье творчество так или иначе связано с Китаем. "В этом году у нас, можно сказать, звездная делегация. В частности, к нам приехал Алексей Варламов - ректор Литературного института, который может очень много рассказать о том, как выглядит кузница кадров русской литературы, - сказала она. - Я думаю, это очень интересно для всех любителей русской литературы. Ну и конечно, он еще и замечательный писатель. Мы знаем, что в Литературном институте учится очень много китайских студентов, там всегда были интересные семинары по художественному переводу".

Кроме того, на этот раз, как она уточнила, в Пекин приехал писатель Павел Басинский. "У него есть полудокументальные замечательные произведения, переосмысление традиционной классической литературы, например "Анны Карениной". В общем, он сейчас на слуху в нашей стране", - добавила эксперт.

Благодаря таким визитам китайские читатели "могут быть на гребне волны российской литературной моды". "Сейчас, конечно, мы наблюдаем большой интерес именно к детской литературе", - добавила Семенюк. В связи с этим большое внимание общественности привлекает презентация антологии детского писателя Юрия Нечипоренко, который тоже приехал в Пекин.

"В рамках двусторонней программы мы перевели всего одну его книгу, но она так понравилась китайским читателям, что в итоге сформировался уже новый издательский проект, который вышел на двух языках - и на русском, и на китайском. Спустя много лет можно увидеть, что презентация наших книг [на ПМКЯ] имеет замечательные результаты в издательском мире", - сказала Семенюк.

По ее словам, Россия продолжала активно взаимодействовать с КНР в области издательско деятельности даже в период пандемии. "Годы, когда мы не могли приехать в Китай, мы участвовали в ярмарке в онлайн-формате, - сказала Семенюк. - Однако личная встреча с читателями, с критиками, с нашими друзьями, с той публикой, которая любит русские книги в Китае, а также китайские книги в России, предоставляет уникальную возможность. То, что мы смогли в этом году приехать на ПМКЯ - это замечательная возможность увидеть старых друзей", - подытожила она.

Пекинская международная книжная ярмарка проводится с 1986 года и ежегодно привлекает сотни заинтересованных компаний из многих государств, включая Россию. Как уточняется на ее сайте, это крупнейшее из аналогичных мероприятий в Азии и второе по величие в мире. На этот раз ярмарка походит 15-18 июня, среди стран-участниц в качестве почетного гостя выступает Алжир. Как уточнили организаторы стенда РФ, в дальнейшем их книжная экспозиция будет передана в дар библиотеке Российского культурного центра в Пекине.