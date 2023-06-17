Число просмотров "Фиксиков" в Китае достигло 16 млрд

Впервые мультсериал показали в стране в 2015 году на онлайн-платформе Tencent

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Общее количество просмотров популярного российского анимационного сериала "Фиксики" в Китае достигло 16 млрд, сообщила генеральный директор группы компаний "Рики" Юлия Немчина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в субботу.

"Мы давно присутствуем с "Фиксиками" в Китае. Сейчас уже огромное количество просмотров - 16 млрд. Конечно, "Фиксики" занимают в Китае достаточно большие рейтинги", - сказала она на круглом столе "Анимационные бренды: международная кооперация и экспортные стратегии в новых условиях".

Впервые "Фиксиков" показали в Китае в 2015 году на онлайн-платформе Tencent. Ранее сообщалось, что новый, пятый по счету, сезон "Фиксиков" начнут показывать в Китае в 2024 году. Соответствующее инвестиционное соглашение о его дистрибуции и продвижении ГК "Рики" заключила с китайской корпорацией Jetsen Huashi Wangju. Анимационный сериал "Фиксики" появился в России в 2010 году, с тех пор вышли более 200 эпизодов и два полнометражных фильма. Права на сериал проданы в 167 стран.