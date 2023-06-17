На кинофестивале в Шанхае признан лучшим короткометражный фильм из России Андрея Кречетова

Режиссеру вручили "Золотой кубок" за картину "Дом, в котором мы жили"

ШАНХАЙ, 17 июня. /ТАСС/. Российский короткометражный фильм режиссера Андрея Кречетова "Дом, в котором мы жили" получил приз на 25-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF). "Золотой кубок" в номинации "Лучший короткометражный фильм" вручен в субботу режиссеру на церемонии объявления победителей в Шанхайском большом театре.

"Когда мы вышли на красную дорожку, я не понимал, что это все по-настоящему. Когда нас посадили и объявили, все получилось так неожиданно. Только когда шел сюда, я понял, что мы выиграли. Я на сцене вообще ничего не понимал. Очень неожиданно", - рассказал режиссер корреспонденту ТАСС.

По мнению Кречетова, другие работы в разделе короткометражных картин были сильные. На награду в этой номинации претендовало 13 фильмов из Испании, Китая, Казахстана, Франции, Канады, Румынии и Ливана. "Сейчас пока даже не знаю, как реагировать, просто очень рад", - сказал российский режиссер.

О фильме

"Дом, в котором мы жили", как рассказал ранее ТАСС Кречетов, это его игровой диплом в мастерской Александра Сокурова, которую он окончил в декабре 2022 года. Первый показ ленты в Шанхае состоялся 15 июня.

"Это история про мой родной город Тамбов. Я всю жизнь хотел там снять кино, была такая мечта", - сказал он. Как пояснил режиссер, это история про подростка, который поступает учиться в Москву. Тем же летом умирает его бабушка, а дедушка переживает эту потерю так, что он ложится в постель и отказывается вставать, поскольку ему больше незачем жить. Молодому человеку в таких условиях нужно сделать выбор между отъездом и тем, чтобы остаться и позаботиться о родном человеке.

SIFF

Шанхайский международный кинофестиваль проводится с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты. SIFF давно перестал быть региональным мероприятием. На него съезжаются многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая и превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества. В этом году кинофорум проходит с 9 по 18 июня.