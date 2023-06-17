В Петрозаводске открыли новое арт-пространство в щитовой бывшего тракторного завода

В экспозицию вошли работы участников творческих лабораторий "Заводской плакат", "Индустриальный этюд" и "Границы времени"

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июня. /ТАСС/. Новое арт-пространство "Подстанция" в электрощитовой ремонтно-механического цеха бывшего Онежского тракторного завода открыли в Петрозаводске в рамках посвященного индустриальному прошлому фестиваля "Заводь. Искусство на заводе". Там представили плакаты и снимки, которые создали при подготовке к фестивалю, рассказала ТАСС в субботу его креативный директор Анна Поташова.

"Это новое галерейной пространство, очень брутальное, индустриальное. Оно сохраняет вид и особенности архитектуры здания. У нас родился даже такой лозунг - раньше эта подстанция питала электричеством весь район, а теперь здесь будет искриться искусство", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что пока "Подстанция" будет работать в событийном формате, а значит открывать ее будут только во время проведения мероприятий на бывшей заводской территории.

Внутри "Подстанции" представили работы дизайнеров, художников и иллюстраторов - участников творческой лаборатории "Заводской плакат". В рамках подготовки к выставке они посетили действующие и заброшенные предприятия региона, где знакомились с плакатами для создания собственных проектов. По словам художников, в большинстве работ можно встретить влияние русского авангарда. Также внутри арт-пространства и снаружи представили работы фотографов, созданные в рамках других творческих лабораторий - это "Индустриальный этюд" и "Границы времени".

Фестиваль "Заводь. Искусство на заводе" проходит на территории бывшего Онежского тракторного завода с 16 по 18 июня. Он включает в себя презентацию нескольких выставок фотографов и художников, которые посвятили свои работы размышлениям над индустриальным прошлым и будущим города. Также в программе - дискуссия о взаимодействии с промышленными площадками, выступления музыкантов и премьера документального фильма о работниках Онежского тракторного завода "Заводчане". Организаторы мероприятия - медиастудия "Заводь", команда креативного сообщества Create.PTZ, Галерея промышленной истории и фонд территориального развития "Карьяла".

Александровский пушечно-литейный завод - одно из старейших металлургических предприятий России, созданное по указу Екатерины II в конце XVIII века. После открытия производства Петрозаводск получил статус города, а в скором времени стал центром Олонецкой губернии. В XX веке с приходом советской власти производство, переименованное в "Онегзавод", стало заниматься ремонтом дорожной техники и деталей для небольших рыболовных судов. А к середине прошлого столетия здесь появился "Онежский тракторный завод" по изготовлению лесозаготовительной техники. В 2010 году территорию завода в центре города приобрела компания "Охта-групп", создав на его месте новый жилой квартал.