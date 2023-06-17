Лучшим фильмом Шанхайского международного кинофестиваля признали работу из Японии "Йоко"

Картина Кадзуёси Кумакири также победила в номинации "Лучший сценарий"

ШАНХАЙ, 17 июня. /ТАСС/. "Золотой кубок" 25-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) в номинации "Лучший фильм" достался картине из Японии "Йоко" (Yoko, 2023) режиссера Кадзуёси Кумакири. Церемония награждения состоялась в субботу в Шанхайском большом театре.

Сыгравшая главную роль в этом фильме японская актриса Ринко Кикути также получила приз кинофестиваля в номинации "Лучшая женская роль". Картина также победила в номинации "Лучший сценарий".

Фильм рассказывает историю 42-летней одинокой женщины, которая не имеет серьезной работы и ведет уединенный образ жизни. Однажды она узнает о смерти своего отца, с которым она много лет не общалась из-за того, что он препятствовал осуществлению ее мечты. Главной героине пришлось отправится в трудный 658-километровый обратный путь в свой родной город.

Шанхайский международный кинофестиваль

Шанхайский международный кинофестиваль организуется с 1993 года. В его жюри в разное время были такие кинематографисты как Оливер Стоун и Карен Шахназаров. На SIFF приезжают многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кино. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества.

Основная конкурсная программа кинофестиваля "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы, короткометражные фильмы и мультфильмы. В этом году в нее было отобрано в общей сложности 53 фильма. Из них 24 художественных фильма, 5 документальных лент, 10 анимационных картин и 14 короткометражных фильмов. В этом году организаторы получили в общей сложности почти 8,8 тыс. работ из 128 стран и регионов мира, претендовавших на участие в кинофестивале.

В конкурсную программу SIFF в 2023 году попало три работы из России. В разделе полнометражных фильмов была представлена картина "Нина" Оксаны Бычковой. Еще две работы из России были отобраны в разделы короткометражных фильмов и короткометражных мультфильмов. Речь идет о фильме "Дом, в котором мы жили" Андрея Кречетова и "Украденной мелодии" Юрия Богуславского.

Картина "Дом, в котором мы жили" получила приз кинофестиваля в номинации "Лучший короткометражный фильм".