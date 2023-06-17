Оркестр МЧС выступил в парке "Митино" в Москве

Концерты будут проходить в течение трех месяцев

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Показательный оркестр МЧС России выступил в парке "Митино" в Москве в рамках программы "Военные оркестры в парках". Об этом сообщили ТАСС в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в субботу.

"17 июня, Показательный оркестр МЧС России в рамках программы "Военные оркестры в парках" исполнил зажигательные рок-н-ролл, джаз и любимые всеми шлягеры для гостей ландшафтного парка "Митино", - рассказали организаторы.

В дирекции отметили, что оркестр сыграл классическую арию Сильвы из одноименной оперетты Имре Кальмана, затем "Пожарный джаз", "Под дугой колокольчик поет", "Возвращайтесь домой, мальчики" и "Синюю вечность". Затем в программе прозвучали всем известные песни "Летящей походкой" и "Разговор со счастьем". "Настоящим музыкальным сюрпризом стало исполнение "Хали-Гали", автором которой является сам руководитель оркестра - Антон Кожеватов", - уточнили в дирекции.

Также исполнили попурри "Дискотека 90-х" и песни групп "Ленинград" и "Кино".

Организаторами выступлений военных оркестров в парках, на аллеях и площадях выступает оргкомитет Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и правительства Москвы в лице Департамента культуры столицы. Концерты будут проходить в течение трех месяцев, предваряя XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который состоится на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.