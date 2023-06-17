Группа "Чайф" дала концерт на теплоходе на открытии фестиваля "Город встреч" в Перми

В пространстве амфитеатра пермской набережной также выступали народные коллективы

ПЕРМЬ, 17 июня. /ТАСС/. Большой летний фестиваль "Город встреч", посвященный празднованию 300-летия Перми, открылся в столице Прикамья выступлением группы "Чайф" на палубе теплохода на Речном вокзале города, сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы в числе прочего ставим перед собой задачу открывать новые локации, поэтому пришли к идее начать фестиваль с Речного вокзала. Это новая точка, где не проводились большие массовые концерты, мы хотели бы заложить некий фундамент. Здесь выступает группа "Чайф", стоя на корабле, в этом есть определенная оригинальность. Этот корабль привез группу "Чайф", как символ того, что это "Город встреч", - сказал главный режиссер фестиваля Илья Авербух, отметив, что сверхзадача праздника - сделать так, "чтобы тема "Города встреч" продолжала жить, чтобы фестиваль стал ежегодным, чтобы это была пора встречаться с прекрасным".

Концерт начался с выступления группы "Гуарана", а затем возле Речного вокзала пришвартовался теплоход с группой "Чайф", прямо с палубы которого коллектив исполнил свои хиты. По словам Авербуха, "это не просто концерт, а совместное выступление группы "Чайф" с выдающимися пермяками". Дуэтом с актрисой Зоей Бербер рок-группа спела песню "Не со мной", с солистом Пермского театра оперы и балета Эдуардом Морозовым - песню "Ой-е". Также группа исполнила песню "Счастье не за горами", написанную Иваном Лару, а затем несколько песен "Чайф" сыграли вместе с оркестром русских народных инструментов Пермской краевой филармонии.

Как рассказали организаторы "Города встреч", основная идея фестиваля - встреча людей, культур и жанров, именно поэтому были выбраны такие необычные коллаборации во всех мероприятиях большого фестиваля. "Это в традициях пермской культуры - такие провокации, коллаборации, встреча культур. Пермский край - это действительно край, где живет огромное количество людей, где пересекается огромное количество дорог. Вся эта смысловая палитра собралась в абсолютно органичную идею для Перми - "Город встреч", - сказала министр культуры Прикамья Алла Платонова.

В течение дня жители Перми и гости города могли увидеть также своего рода превью тех фестивалей, которые объединились идеей "Города встреч" и будут проходить в столице Прикамья летом. В частности, в пространстве амфитеатра пермской набережной выступали народные коллективы из Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Удмуртии и Чувашии, проходили танцевальные мастер-классы, а также состоялся показ спектакля "Коми-Пермяцкий алфавит" театрального проекта "немхат".

Другие события фестиваля

По замыслу создателей летнего фестиваля, на пермской эспланаде перед зданием академического Театра-Театра появится "уникальная и оригинальная сцена", которая станет универсальной локацией для горожан, где будут проходить лекции, звучать музыка, организовывать локальные фестивали. В частности, 8-9 июля здесь состоится эко-фестиваль "Переработка", на котором будут петь "переработанные" хиты. Хедлайнером мероприятия станет Антон Беляев и группа Therr Maitz. Также на этой сцене состоится фольклорный фестиваль "Обряды-наряды".

Во второй половине июня спектакли пройдут в цветочных магазинах, в скверах, на рынках, автобусных остановках, а балет будет дан на трамвайных путях. В августе в столице Прикамья состоится фестиваль экстремальных видов спорта "Веди себя культурно", участие в котором примут российские и зарубежные спортсмены. Необычно то, что аккомпанировать их выступлениям будет классический симфонический оркестр. Помимо этого, тема спорта будет продолжена первыми Семейными спортивными играми на набережной Камы, которые откроются уже 18 июня.

О юбилее Перми

В 2023 году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 мероприятий в самых разных направлениях. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.