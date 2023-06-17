В Мариинке открылся фестиваль в честь Стравинского

В программу вошли 11 событий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Игорь Стравинский: Ораниенбаум - Мариинский театр" открылся в субботу в Санкт-Петербурге концертом под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Праздник начался в день рождения композитора в рамках проходящего в городе фестиваля "Звезды белых ночей".

"Мы даем старт фестивалю, который не преподносим как какое-то отдельное явление. В рамках нашего большого, огромного фестиваля "Звезды белых ночей" будут исполнены многочисленные произведения Игоря Федоровича: "Жар-птица", "Петрушка", "Весна священная", "Свадебка". Это все будут спектакли, поставленные на сцене. Обязательно будут интересно поданные балеты на музыку Стравинского: это и "Пульчинелла", и "Поцелуй феи", - сказал журналистам Валерий Гергиев.

Под его управлением в концерте "Стравинский-гала" симфонический оркестр театра исполнил фантазию "Фейерверк", музыку балета "Весна священная" и Скрипичный концерт. Солистом выступил лауреат международных конкурсов Павел Милюков.

Как добавил маэстро, в фестивальную афишу вошли и камерные произведения, например, октет Стравинского, который "может вызвать очень большой интерес". Такой программой, по его словам, "может и должен гордиться музыкально-театральный Санкт-Петербург".

Всего на фестивале, посвященном Стравинскому, представят 11 событий, охватывающих разные периоды и направления творческой деятельности одного из самых знаменитых уроженцев Ораниенбаума. Публику ждет целый калейдоскоп его произведений на всех сценах Мариинского театра. Фестиваль завершится 25 июня исполнением оперы-оратории "Царь Эдип".