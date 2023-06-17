В Сеуле сотни тысяч человек пришли на фестиваль в честь юбилея группы BTS

Мероприятия начались еще 12 июня

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Несколько сотен тысяч человек пришли в парк на берегу реки Ханган на острове Йоидо в Сеуле, чтобы принять участие в главном дне фестиваля, посвященного 10-летию дебюта южнокорейской поп-группы BTS. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Поклонников творчества коллектива легко можно было отличить по предметам одежды и аксессуарам фиолетового цвета, который ассоциируется с исполнителями. В таких оттенках выполнены все информационные стенды, указатели, ограничительные ленты. В фиолетовых накидках был персонал, следивший за порядком.

Фестиваль начался еще 12 июня: в честь юбилея группы, который отмечается 13 июня, фиолетовым были подсвечены наиболее узнаваемые достопримечательности южнокорейской столицы, в том числе телебашня на горе Намсан и комплекс "Тондэмун дизайн плаза". В субботу состоялось основное событие - выступил и пообщался с поклонниками один из участников группы Ким Нам Чжун. В частности, он прочел несколько писем фанатов о роли музыки BTS в их жизни.

Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на оценки полиции и организаторов, в субботу, несмотря на жаркую погоду, в фестивале приняли участие порядка 400 тыс. человек, в том числе 120 тыс. иностранцев. Пиковое значение было достигнуто вечером во время салюта, который завершил праздник для поклонников BTS. Ранее полиция ожидала 300 тыс. человек, а организаторы, в роли которых выступили агентство поп-группы и столичная мэрия, надеялись на 700 тыс. гостей.

Помимо общения с участником группы, пришедшим предлагались различные развлечения: выставка предметов одежды, в которой выступали исполнители, и их фотографий, фотокабины и палатки, где гостям наносили временные тату. В некоторых местах были установлены экраны и другая аппаратура для воспроизведения видеоклипов и трансляции выступления исполнителя.

Поскольку организаторы заранее предполагали большое число гостей, в пятницу премьер-министр Республики Корея Хан Док Су распорядился принять все меры для обеспечения безопасности. За порядком следили примерно 2 тыс. человек, в том числе примерно 600 полицейских. На отдельных участках, где было необходимо регулировать потоки людей, персонал стоял в 5 м друг от друга, не давая поклонникам BTS останавливаться.