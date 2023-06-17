Участники из Москвы и КЧР победили в фестивале короткометражного кино на Ставрополье

Определяли победителей члены независимой команды экспертов

ПЯТИГОРСК, 17 июня./ТАСС/. Фестиваль короткометражного кино Green screen завершился в Пятигорске Ставропольского края. Победу в четырех основных номинациях одержали участники из Москвы, Карачаево-Черкесии и Пятигорска, сообщил в субботу глава курортного города Дмитрий Ворошилов.

"Суббота в Пятигорске выдалась насыщенной. В Комсомольском парке под открытым небом прошел фестиваль короткометражного кино - Green screen, который объединил молодых кинематографов со всей России", - написал Ворошилов.

Он уточнил, что победителем в направлении "Игровой фильм" с работой "Без слов" стала Ксения Каченко из Москвы. Житель Черкесска Мирза Далиль с картиной "Человек республики" одержал победу в номинации "Документальный фильм". В направлении "Клип/музыкальное видео" с работой Atmosfero Monaco лучшим был признан Мурат Джанкезов из Карачаевска. В номинации "Сверхкороткий метр" с работой "Бардак" победил Александр Фикс, представляющий Пятигорск.

Оценивали работы и определяли победителей члены независимой команды экспертов, в том числе редакторы кино, продюсеры и режиссеры. В рамках фестиваля также работали альтернативные площадки, на которых можно было проверить ловкость и сообразительность, изобразить свои чувства и эмоции или сыграть в крестики-нолики.

Green screen - ежегодный фестиваль короткометражного кино, проходит по инициативе Совета студентов и аспирантов Пятигорского государственного университета и при поддержке отдела по делам молодежи МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации Пятигорска".