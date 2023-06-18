В МХТ им. Чехова представят репетицию спектакля "Западная пристань"

Продолжительность показа составит шесть часов с двумя антрактами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Режиссер Анатолий Васильев в воскресенье представит зрителям открытую репетицию рабочей версии своего спектакля по пьесе французского драматурга Бернар-Мари Кольтеса "Западная пристань". Показ состоится на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Западная пристань. Диалоги. Репетиция" - это возможность увидеть процесс создания постановки, работу актерской команды, в которую входят мхатовцы Дарья Мороз, Надежда Калеганова, Сергей Медведев, Николай Романов, Мухтар-Али Мурзин, а также приглашенные артисты Игорь Яцко и Лаура Пицхелаури", - сказала собеседница агентства, добавив, что показ включит актерский тренинг и читки сцен пьесы.

В сообщении пресс-службы уточняется, что новая работа Анатолия Васильева в МХТ им. А. П. Чехова имеет особый смысл. "Именно в Художественном театре ученик Марии Кнебель и Андрея Попова делал свои первые профессиональные шаги. В 1973 году вместе с Олегом Ефремовым он поставил спектакль "Соло для часов с боем" по пьесе Освальда Заградника, в котором играли выдающиеся мхатовцы Ольга Андровская, Михаил Яншин, Алексей Грибов, Виктор Станицын, Марк Прудкин. Позже, тоже совместно с Ефремовым, Васильев выпустил спектакль "Медная бабушка" Леонида Зорина, а также репетировал "Короля Лира", но эта работа не состоялась из-за смерти исполнителя главной роли Андрея Попова", - добавляется в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что проект "Западная пристань. Диалоги. Репетиция" будет представлен зрителям не только 18-го, но и 19 июня. Продолжительность показа составит 6 часов с двумя антрактами, начало запланировано на 18:00.