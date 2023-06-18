Организаторы ТЭФИ могут ввести специальную номинацию для военкоров

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что сейчас завершается работа над перечнем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Специальная номинация для военных корреспондентов может появиться в Национальной телевизионной премии ТЭФИ, организаторы завершают работу над перечнем. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Работа военных корреспондентов будет оцениваться. Вопрос только [в том], и сейчас мы это обсуждаем, в общих номинациях или специальной. Я думаю, что нужно сделать специальную такую линейку, <...> сегодня освещение специальной военной операции многожанровое. Сейчас мы завершаем работу над перечнем номинаций, и эта тема [о новой номинации] обсуждается очень серьезно", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена фондом "Академия российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного. В 2022 году прошло ежегодное вручение "ТЭФИ-Регион", вручение большой премии было отложено на 2023 год.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов

О форуме

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.