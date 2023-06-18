Виктория Исакова снимется в новом фильме киностудии Алексея Учителя "Волонтер"

Релиз картины планируется на весну 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Актеры Виктория Исакова, Алексей Розин и Василий Кортуков снимутся в фильме "Волонтер" по сценарию народного артиста России, автора фильма "Особенности национальной охоты" Александра Рогожкина. Релиз картины планируется на весну 2024 года, сообщил ТАСС кинорежиссер Алексей Учитель, чья киностудия "Рок" занимается производством фильма.

"Конкретной даты проката еще нет, пока идут съемки, но этот фильм будет закончен в конце этого года. Думаю, весной следующего года он может выйти в прокат. В фильме [заняты] Виктория Исакова, Алексей Розин, Василий Кортуков", - рассказал Учитель в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Собеседник агентства добавил, что одну из ролей в фильме исполнит актер из Германии.

Съемки фильма "Волонтер" по сценарию Рогожкина стартовали в конце февраля 2023 года. Режиссером картины выступил Станислав Светлов, чей дебютный полнометражный фильм "Ада" был представлен в национальном конкурсе 45-го Московского международного кинофестиваля.

О будущем фильме

По сюжету, о котором создатели картины рассказали на питчинге Минкультуры в 2022 году, молодой волонтер Вернер Мюллер приезжает из-за границы на практику в неврологическое отделение обычной больницы в Санкт-Петербурге. Он мечтает помогать больным и нуждающимся, но в течение дня попадает в различные комичные ситуации, пытаясь понять, что такое русский характер. Авторы картины назвали "Волонтера" одиссеей иностранца по русской больнице, где медучреждение - это проекция России, а также отметили, что намерены сохранить в "Волонтере" то, что пытался в него вложить Рогожкин, и одновременно сделать современную адаптацию.

Александр Рогожкин (1949-2021 гг.) снял около 30 картин, многие из которых стали настоящими кинохитами. Широкое признание получили его социальные ленты "Караул", "Блокпост", "Кукушка". По-настоящему народными стали комедии Рогожкина "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбаки", "Особенности национальной рыбалки в зимний период".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучала как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.