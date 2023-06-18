Алексей Учитель считает обоснованным сокращение экспертных советов Минкультуры по кино

Режиссер также назвал нормальным явлением то, что "раз в какое-то время происходит ротация"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Решение сократить количество участников экспертных советов Министерства культуры РФ по отбору фильмов, претендующих на госфинансирование, является правильным, поскольку в них входило слишком большое количество человек. Такое мнение выразил ТАСС кинорежиссер и сценарист Алексей Учитель в кулуарах Петербургского международного форума.

"Раз в какое-то время происходит ротация, это нормальное явление. Просто так случилось, что многие известные фамилии оттуда [ушли]. Но это не значит, что если нас убрали, то мы что-то плохое сделали. Так посчитало министерство. Они резко сократили количество, что правильно, на мой взгляд. Экспертный совет, в который входят больше 50 человек, - это неправильно. Плюс мы все люди занятые", - сказал режиссер.

Учитель подчеркнул, что кинематографисты, покинувшие списки экспертных советов, продолжат принимать участие в питчингах Минкультуры. "Но все это не так, как было сформулировано в прессе, что нас оттуда за что-то убрали", - добавил он.

Ранее Минкультуры вывело из экспертных советов режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского, председателя правления киностудии "Союзмультфильм", генерального директора киностудии им. Горького Юлиану Слащеву, гендиректора Первого канала Константина Эрнста и других. В газете "Ведомости" обратили внимание, что после ротации состав участников советов сократился. Так, самый многочисленный совет по отбору игровых дебютных, авторских, экспериментальных и социально значимых национальных фильмов уменьшился в 2,7 раза, до 23 экспертов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучала как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.