"Троица" будет находиться в Храме Христа Спасителя до 19 июля

В Минкультуры отметили, что состояние иконы стабильное, резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Икона "Троица" кисти Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 19 июля, чтобы верующие могли поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского 18 июля. Состояние иконы стабильное, резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано, сообщила в воскресное пресс-служба Минкультуры РФ.

"Минкультуры России продлило срок пребывания иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 года. Это связано с просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память церковь чтит 18 июля", - говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что в соборе икона находится под пристальным вниманием экспертов, в том числе сотрудников Третьяковской галереи. "Икона в стабильном состоянии: резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано", - подчеркнула пресс-служба ведомства.