В Санкт-Петербурге пройдут две выставки картин Виктора Бута

В первую часть экспозиции войдут работы, написанные художником в годы заключения в американской тюрьме

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге пройдут две выставки художественных работ и творческий вечер члена ЛДПР Виктора Бута. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в его пресс-службе.

"Самобытный автор рисунка и живописных произведений Виктор Бут, вступивший в Творческий союз художников России, представляет свою выставку художественных работ. Виктор Бут открывает в себе новое творческое измерение, над которым не властны ограничения физической свободы. Он учится рисунку по отечественным книгам, альбомам, старательно копирует фотографии газетных публикаций", - пояснили там.

В работах Бута отражены лица близких и недзнакомых людей, артисты отечественного кино, техника и авиация, мир животных, архитектура, а также абстракция и пейзаж.

"В новом корпусе Российской национальной библиотеки 19 июня будет представлена первая часть выставки "Берег мой тонкой линией", состоящая из нескольких десятков художественных работ, написанных Бутом за годы заключения в американской тюрьме. Главным событием станет творческий вечер, где состоится премьера документального фильма про жизнь и творчество героя, а также торжественная передача на архивное хранение книги Александра Гадюка "Виктор Бут. Подлинная история "оружейного барона". Для всех желающих свободный доступ на выставку будет открыт с 20 июня по 2 июля", - добавили в пресс-службе.

А с 23 июня на протяжении двух недель жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить основную часть экспозиции, которую представят в Музее политической истории России. "На выставке будут представлены уникальные артефакты: личные вещи Виктора Бута, сохранившиеся за 15 лет заключения, и самый ценный экспонат - футболка американской баскетболистки Бритни Грайнер со своим автографом, переданная в дар во время обмена", - добавили в пресс-службе.