Концерт Стинга в парке замка Фонтенбло под Парижем отменили из-за опасности сильной грозы

Meteo France объявила оранжевый уровень угрозы в 44 департаментах

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Власти департамента Сена и Марна приняли решение отменить концерт известного британского певца Стинга в парке замка Фонтенбло в 70 км к юго-востоку от Парижа из-за угрозы сильной грозы. Об этом говорится в сообщении префектуры департамента, опубликованном в воскресенье.

"Концерт Стинга, который должен был состояться в воскресенье, 18 июня, в парке замка Фонтенбло, отменен ввиду нестабильности текущей погодной ситуации", - отмечается в тексте.

18 июня метеорологическая служба Meteo France объявила оранжевый уровень угрозы в 44 департаментах Франции, среди которых столичный регион Иль-де-Франс. По ее данным, "ожидаются сильные грозы c градом, ливнями и шквалистым ветром".

В Париже на протяжении получаса продолжался сильный ливень, сопровождавшийся порывами ветра. Кроме того, как сообщило Agence France Presse, на нескольких железнодорожных линиях в столичном регионе наблюдаются перебои с движением поездов из-за гроз на севере Франции.